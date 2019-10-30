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面對海平面升高 美職棒運動家隊要把新球場建在海上

2019-10-30 15:14聯合報 編譯田思怡／即時報導

華盛頓郵報報導，氣候暖化造成海平面上升，美國一些靠近海岸的職業球隊主場球場備受淹水威脅，包括美國職棒大聯盟紐約大都會隊的花旗球場、舊金山巨人隊的甲骨文球場、聖地牙哥教士隊的沛可球場，以及職籃NBA邁阿密熱火隊的美國航空球場等。

職棒奧克蘭運動家隊的新主場球場預定2023年啟用，場址位於奧克蘭港的霍華碼頭（Howard Terminal），現在還只是16輪大卡車的停車場。

運動家隊總裁卡瓦爾（Dave Kaval）說：「我們希望能建造一座像芬威球場（波士頓紅襪隊主場）和瑞格利球場（芝加哥小熊球隊主場）那樣的球場，可以使用100年。」

為了達到這個目的，運動家隊必須克服一長串挑戰。球團決心把球場建在海上，表面上看來不是個好主意。畢竟，未來幾十年間，球場四周的海水會上漲，意味卡瓦爾正面對其他海岸城市球隊開始要面對的一連串難題：

如何在受到暖化威脅的地區維持球團運作？如何維持設施和留住球迷？當海平面上升的威脅已無可避免，如何在經濟上存活？

卡瓦爾承認氣候變遷的潛在衝擊，他說：「對我們而言，這是現實情況，灣區是唯一能建球場的開闊土地。」

霍華貨運碼頭的優點是位在海平面上方6英尺（1.82公尺），但這還不夠，運動家隊球團仍需未雨綢繆。根據舊金山灣區保育及發展委員會的「灣區計畫」，到了2050年，海平面會上升17英寸（43公分），到了本世紀末，也許會上升6英尺。

運動家隊選擇為最極端的情況做準備，計畫將霍華碼頭部分地區的地基增高4英尺，把球場建在一個堡壘上，距海平面10英尺（3公尺），球場的位置離海至少100英尺，水岸公園可以隨時調整，海平面越來越高時，水岸公園可以改為護堤、台階，甚至堤防。

如果這座可容納3萬4000觀眾的新球場獲准在明年動工，估計將花費5億美元。

美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊2018年11月公布新球場設計圖。美聯社
美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊2018年11月公布新球場設計圖。美聯社
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