前總統卡特骨折恢復佳 擬周日重返主日學

2019-10-30 14:22 世界日報 編譯吳日君／綜合29日電



本月才剛過95歲生日的前總統卡特(Jimmy Carter)不到兩周前摔倒導致骨盆骨折，這位終生都是基督教浸信會教徒、也是美國年紀最長的前總統自認恢復不錯，計畫本周日回到他主日學教學課程。

本月才剛過95歲生日的前總統卡特不到兩周前摔倒導致骨盆骨折，出院後計畫本周日恢復教主日學課程。(美聯社) 分享 facebook

卡特一直在他位在喬治亞州普萊恩斯(Planis)家鄉的馬拉納薩浸信會教堂(Maranatha Baptist Church)，擔任主日學教學工作。他於兩周前摔傷，但計畫這個周日就能回到教堂主日學教學崗位。卡特在10月21日摔倒骨折。這次跌倒意外不久之前，才因跌倒撞到頭而需要縫針。

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教堂原本於一天前才宣布，卡特這周日無法為主日學上課。教堂牧師勞頓(Tony Lowden)29日表示，卡特相信自己恢復得很好，於是改變主意、決定恢復主日學教學工作，大家為此感到驕傲且放心，「卡特的耐力驚人。我從未見過有人像他一樣。」

卡特在教堂周日教學主日學已有數十年時間，每次都有大批民眾與信徒，前來這個位在普萊恩斯的小教堂，聆聽他的教學。但因為跌傷，27日並未現身主日學。卡特助理透露，卡特住院治療後已回家休養；他就住在教堂附近。

今年卡特已經跌倒至少三次，第一次意外是在春天時，需要進行髖關節置換手術。10月6日又再度跌倒、縫了14針。儘管如此，他精力旺盛，之後還旅行至田納西州納許維爾市(Nashville)協助建立安居計畫(Habitat for Humanity home)活動，推動慈善建屋。

卡特過去通常是站著在主日學講課，但這幾個月使用了有電動升降座椅的椅子上課。這位美國第39任總統曾於2015年罹患嚴重癌症，但幸運存活，自此後說他自己已沒有癌症。