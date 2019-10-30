俄州穆斯林男童在校被問愛不愛國 家長提告侵犯民權

2019-10-30 14:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合29日電



俄亥俄州一名十歲穆斯林男童，在學校被人質問愛不愛國和宗教信仰，以及被要求脫下衣服以檢查在家是否受到虐待，他的家長上周提出聯邦控告，指男童的民權受到侵犯，並提出賠償要求。

控案說，侵犯男童民權的校方人員，是俄亥俄州Lakeview學區的一個老師、一個學生教師和校醫務室的護士，該學區位於克利夫蘭東南約65哩的Cortland鎮。

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這名男童去年11月上數學課時，學生老師反覆問他為何不高興，男童表示他挺好，接著一個女性把他叫出了教室。學生教師在教室外開始問他的宗教，問他信不信上帝、愛不愛美國和是不是家裡有親友死了。控案說，男童是黑皮膚和黑頭髮的巴勒斯坦裔。

後來，數學課的老師和學生教師看到，這個男童午餐時間站在樓道，一個護士叫他進醫務室，男童在裡面哭起來，要找他的父母。

控案說，護士讓男童脫衣服，以檢查在家有沒有受虐待，檢查時讓他退下褲子和捲起內衣。

男童最後被迫說，他的母親在家用皮帶打了他。提控律師表示，這話就是老師想要聽到的，十歲兒童是在老師的壓力下承認家長打他，但兒童知道這不是事實，如果沒有宗教因素，事情不會發展到這個地步。

郡兒童服務機構應校方的要求進行調查，一個月後結案，沒有查出兒童受虐待的證據。提控律師說，男童在學校受到創傷後產生厭學情緒，正在接受精神健康諮詢。

學區主任29日表示，他們聽從學區律師的忠告，不對此事做出評論。