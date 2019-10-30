共和、民主兩黨分化加劇 55％：47％互指不道德

2019-10-30 14:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合29日電



丕優研究中心(Pew Research Center)三年前曾發表研究報告，詳細說明黨派兩極化的深度，而最近後續研究發現，自川普當選總統以來，黨派分歧加劇及更嚴重，由於民主黨正展開彈劾程序，這個分歧肯定會進一步惡化。

最新調查結果是訪問1萬人而得出，指出雖然受訪者廣泛都渴望互相尊重及禮貌，然而實際在政治路線上都存在原始的對抗性。他們唯一的共同點就是︰黨派分歧情況很糟糕，絕大多數人表示兩極分化的程度愈來愈嚴重，其中一半人表示令人擔憂。

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另一個令人關注的問題是，兩黨之間的分歧是因為分歧而分歧，其中70%民主黨人及75%共和黨人均表示，與對方的分歧已超出政策上範疇。換句話說，每個人對對方一早持有負面態度。

最新調查發現，55％共和黨人指民主黨人是不道德的，在2016年為47％。民主黨人方面，指責共和黨人是不道德的比例，也由2016年的35％上升到47％。

丕優研究中心也使用民調「溫度計」，要求受訪者以1至100的比例來表達對某些人的感覺，結果83％(較2016年增加14%)的共和黨人和79％(較2016年增加18%)的民主黨人都給對方的評級是「有些冷」或「非常冷」。

若以性別及年齡來統計，男性比女性、年長者較年輕者更加不滿對方。

最近報告也指出，兩黨的分化並非始於川普，但卻使情況惡化，以共和黨人與民主黨人的支持率來衡量，川普是美國史上最造成兩極分化的總統，其次是歐巴馬，第三個則是布希。

報告認為，隨著彈劾程序的展開，將會進一步激怒已經分裂的選民。儘管這種分裂是日積月累所造成，但川普結束總統任期(無論是在2021年還是2025年)，或會將這個分裂情況有所緩和。