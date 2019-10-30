移民官員憂法院阻撓 再引美墨邊境危機

2019-10-30 14:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合29日電



雖然過去幾個月偷渡客數量一直減少，但前來邊境的移民人數依然很高，而當局資源仍十分緊張；聯邦高級邊境巡邏官員29日警告說，美墨邊境的危機尚未結束。

偷渡客人數幾個月來持續減少，但有意偷渡入境的人數依然很高，美墨邊境危機仍未結束。圖為海關與邊境保護局代理局長摩根29日在邊界舉行記者會。 (美聯社) 分享 facebook

邊境巡邏執法行動負責人哈斯汀(Brian Hastings)接受美聯社訪問時說：「這是一種新常態，如果最近的威懾努力、例如強迫尋求庇護者在墨西哥等候的政策遭到法院阻撓，我們隨時都有風險。」

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他說：「我們將會倒退，我們將倒退到以前的危機水平。」

自川普總統2017年就任以來，移民問題一直是頭等大事，民主黨人就邊境情況痛批川普政府，但華府如今被彈劾言論主導，而每月的逮捕人數下降，加上墨西哥和其他國家在移民方面加強與美國合作，因此移民問題似乎沒有那麼緊迫。

在截至9月30日的會計年度中，邊境巡邏隊逮捕了85萬9510偷渡客，以及11萬試圖合法入境卻被拒絕者。從2000年代初以來，有近100萬人非法越境，但其中大多數是墨西哥的單身男子，很容易被遣返，這與來自中美洲家庭不同，後者需要更多照顧。

隨著越境的無證家庭數量不斷增加，國安部人員不堪重負，而有小孩的家庭更需要額外照顧。

此前，2014年被認為是危機之年，當時歐巴馬政府在邊境面對無成人陪伴兒童的激增，邊境巡邏隊總共逮捕了47萬9371人，而到了2019年，逮捕人數增加了37萬2000人。

邊境官員在今年5月遇到的越境家庭，比整個2014會計年度多。當年約有6萬8000個，而僅2019年5月就有8萬4000個。

哈斯汀說，稱為留在墨西哥的計畫，正在加州和德州的部分地區擴展，並加上一項新規定，即禁止穿越第三國的人尋求庇護，墨西哥在其南部邊界嚴打非法移民的行動也有幫助，有超過5萬5000人被遣返；官員說，許多人已返回家鄉。