拜登支持墮胎 被拒參與教會聖餐

2019-10-30 14:29 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



拜登支持墮胎的立場，恐持續被教會拒諸門外？美國前副總統喬·拜登因支持墮胎權，在南卡羅來納州的一所天主教堂被拒絕參加禮拜日聖餐會。佛羅倫薩聖安東尼天主教堂的牧師羅伯特·莫雷父親對《佛羅倫薩晨報》表示，「任何提倡墮胎的公眾人物都會，將自己置於教會門外。」

拜登立場曾轉變

根據《CNN》報導， 莫雷在給媒體的電郵中說：「聖餐會表示我們與上帝同在，在教會中彼此相依，我們應該言行一致。」他談到拒絕拜登領聖餐時說，「作為一名牧師，我有責任不負所託。我依然會為拜登先生祈禱。」

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拜登曾說將尋求編纂《羅恩訴韋德案》，這是具有里程碑意義的最高法院判決，該判決在全國範圍內確立了婦女的墮胎權，此舉可以保護此權利免受來自共和黨領導的國家法律所挑戰。

拜登還表示，他將尋求廢除《海德修正案》，這是一項聯邦法律，禁止使用聯邦美元支付墮胎費用，除非強姦、亂倫或母親生命處於危險之中。拜登此前曾支持《海德修正案》，但今年稍早被他的民主黨初選對手批評而髮夾彎。

立場衝突有前例

根據《福斯新聞》報導，拜登在2012年的副總統辯論中曾說，他個人反對墮胎，他對當時的共和黨副總統候選人保羅·瑞安說：「我不認為我們有權告訴女性：她們無法擁有自己的身體主權。這該留待她們與醫生之間決定。」

拜登並不是這類爭議的第1位主人翁。前參議員約翰·克里於2004年競選民主黨總統候選人時，因其對墮胎權的立場而面臨類似的尷尬場面。2008年，拜登故鄉賓州斯克蘭頓的主教馬蒂諾說，拜登將被拒絕參加聖餐。2016年，時任民主黨副總統候選人的維吉尼亞州參議員蒂姆·凱恩因其在墮胎、同性婚姻和性別平等方面的立場而遭到神職人員的批評。

圖說：拜登支持墮胎的立場，將持續被教會拒諸門外？（photo by Flickr） 分享 facebook

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