野火正肆虐加州 影星球星漏夜逃難

2019-10-30 14:28 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



「如果你還在撤離區，別鬧了，快逃吧！」加州野火方興未艾，硬漢影星阿諾·史瓦辛格在推特這麼呼籲。加州「蓋蒂野火」從28日清晨在洛杉磯蓋蒂中心附近爆發，在405號高速公路旁蔓延，隨後迅速擴散到南邊與西邊社區，延燒逾500英畝，連「魔鬼終結者」阿諾·史瓦辛格與球星「雷霸龍」·詹姆斯都被迫漏夜逃難。

在更北的舊金山灣區，毀滅性的「金凱德野火」也在蔓延肆虐。

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野火造成的災情

根據《CNN》報導，以下是有關目前威脅加州野火的一些數字和統計數據：17處火場正橫掃加州，94,000畝土地被焚燒，1億2,900萬棵樹遭到燒毀，索諾瑪郡40所公立學校暫時關閉，舊金山灣區20萬名百姓疏散、暫時流離失所。今年美國共發生44,390起野火，總計燒掉451萬5,860畝土地。從1970年代起，每年被野火肆虐的面積增加了500%。

風助火勢釀危機

根據《CBS》報導，強風將對被野火肆虐的加州帶來更大災害，例如北加州的葡萄酒之鄉索諾瑪郡。野火燒毀的面積是舊金山的2倍多，並摧毀了近60個家園。據哥倫比亞廣播公司新聞通訊員喬納森·維格里奧蒂報導，消防員爭先恐後地撲滅火頭，希望能在風速再次達到每小時50英里之前搶回先機。

加州消防局發言人雷特·普拉特表示：「風會將燃燒物吹到比火場更遠的地方，因此我們必須四處奔波處理，盡力減少潛在危機的發生，災害是瞬息萬變的。」他們的擔憂是預計最高風速每小時80英里。

洛杉磯消防局局長拉爾夫·特拉薩斯表示：「我已要求指揮人員盡一切可能，確保在強風吹起前確保能源管線不被波及。」北加州部最大公營事業太平洋天然氣電力公司預告北加州將刮起強風，並警告一週內可能會進行第3次停電，將有近400萬人壟罩在黑暗中。

強風可能給已經被野火肆虐的加州帶來更大災害，例如北加州的葡萄酒之鄉索諾瑪郡。（photo by Wikipedia） 分享 facebook

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