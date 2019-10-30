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阿拉巴馬墮胎禁令 法官認違憲喊停

2019-10-30 11:57世界日報 編譯孫梁／綜合29日電

在阿拉巴馬州幾乎禁止各種墮胎的禁令11月15日生效前，聯邦法官29日認為禁令違憲，下令暫停執行，直至法官在全面審議後做出最終裁決。

在阿拉巴馬州幾乎禁止各種墮胎的禁令11月15日生效前，聯邦法官29日認為禁令違憲...
在阿拉巴馬州幾乎禁止各種墮胎的禁令11月15日生效前，聯邦法官29日認為禁令違憲，下令暫停執行圖為阿拉巴馬州長艾維今年5月簽署該法令。(美聯社)
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阿州的禁令規定幾乎所有墮胎都是重罪，被維權組織告上法院，要求封殺。聯邦法官表示，禁令違反最高法院的判例，也違反個人的隱私權和選擇權，因為墮胎涉及到個人的尊嚴與自主。禁令還削弱了婦女的社會能力及其生育決定，違反美國憲法。

受到保守派大法官在最高法院占多數的鼓舞，阿拉巴馬和其他保守派的州試圖立法以從嚴限制墮胎，並期待最高法院重新考慮1973年裁決墮胎合法的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。

許多州禁止可測出胎兒心跳的墮胎，阿拉巴馬州的禁令更嚴，除強暴和亂倫外，其他墮胎一概禁止，規定墮胎為重罪，最多可判99年監禁，只有孕婦生產時有性命危險，或是胎兒發育異常導致出生後不久死亡例外。

保守派的州制定的禁止墮胎法迄今沒有一個生效，部分是被封殺，部分是遭到法律挑戰後暫緩執行。

墮胎維權組織「計畫生育」表示，聯邦法官下令禁令暫停執行，不但是阿州人的勝利，也是全國的勝利，他們始終認為禁令違憲，要堅決抗爭到底。

美國公民自由聯盟(ACLU)阿州分會認為，叫停禁令實屬意料，如今在阿州墮胎仍然合法，州府多次試圖立法限制墮胎，為此已損失250萬元納稅人的錢，新禁令將造成更多浪費。

但支持者表示，他們預計到禁令會被聯邦法官叫停，但期待最終說服最高法院廢止墮胎權。

提出禁令的阿州共和黨眾議員柯林斯說，目前只是漫長司法過程的第一步；阿州檢察長表示，他們提案之初就準備一直打到最高法院，向高院提供表明1973年裁決錯誤的證據。

阿州女州長凱伊．艾維(Kay Ivey)表示，墮胎禁令是反映阿州民眾的信仰，但她也支持法治。

計畫生育孕婦大法官
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