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棄正職下田尋根 美國亞裔農夫正流行

2019-10-30 11:59世界日報 記者胡玉立／綜合報導

有感於失去與自己文化傳統的連結，美國正逐漸出現新一代亞裔農夫，他們以開墾和種植農作物進行「文化收復」，了解父母親出生地食物和生長方式；在放棄原職業生涯，轉向土地「尋根」之際，這些新一代亞裔農夫也體認到，農村地區存在著更明顯的種族「隔離」現象。

父親來自德國、母親來自台灣的懷瑟，經營瑞狄克家庭農場。( 取自推特)
父親來自德國、母親來自台灣的懷瑟，經營瑞狄克家庭農場。( 取自推特)
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加州蘇諾瑪郡(Sonoma County)瑞狄克家庭農場(Radical Family Farms)的懷瑟(Leslie Wiser)，父親來自德國，母親來自台灣，她從沒有想過有朝一日會變成農夫；但在中西部成長之際，她感覺到自己「失去了太多的文化傳統」。

懷瑟取得媒體藝術碩士學位後，進入企業界，每天坐在電腦前10到12個小時；十年後，她成了家，開始意識到自己渴望為孩子改變生活方式。懷瑟說：「我希望他們知道他們的食物來自哪裡，與土地產生更緊密聯繫，讓環境更永續和更負責任。」

對懷瑟來說，讓孩子吃到從白蘆筍到冬瓜的德國和亞洲美食和所有種植，都是了解自己混血身分的方式。懷瑟說，她的耕種植基於文化，除了與個人背景產生聯結，更讓她得以藉由土地，收復自己失去的文化傳統和亞裔美國人身分。

菲律賓裔美國人德琳娜(Ariana deLea)也有類似的故事。過去從事城市農業和家庭農場倡議工作的她，在西雅圖附近擁有和經營Kamayan農場，種稙豆類、苦瓜和生薑。Kamayan是塔加洛語，意指「用手」，指的是菲律賓人傳統飲食方式。

德琳娜是菲律賓和白人混血，她從種植糧食的行為中，找到「文化再造」新意涵，「透過食物，我感受到家庭和文化更多的故事。耕種，就像是一個便捷的通道。」

美國農業普查顯示，2017年亞裔在農業人口所占比例不到1％；美國95％以上的專職農夫是白人。美國亞裔農業人口在19世紀和20世紀初曾經非常多，但1882年「排華法案」、1913年「加州外國人土地法」禁止亞裔擁有土地後，亞裔農業人口驟減。

全國青年農民聯盟(National Young Farmers Coalition)第一代越裔美籍農民麥阮(Mai Nguyen)說，對亞裔和其他有色人種農民的結構性種族主義和歧視，直至今日仍然存在。

原本是氣候科學家，擁有廢物管理碩士學位的阮麥伊表示，農村地區種族之間存在高度隔離；由於缺乏重視，「年邁的亞裔農民在試圖爭取市場、土地等資源時遭到拒絕，受到傷害。」

她說：「以前一想到農夫就是白人」，但在對農業和糧食系統更了解後，她明白新一代亞裔農人，正在實行「身分農業」，將文化身分作為商業和農業使命的核心。

亞裔農民菲律賓
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