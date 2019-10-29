Google前執行長：限制雇用中國專家 恐適得其反

2019-10-29 23:30 中央社 加州史丹佛28日綜合外電報導



針對美國政府欲限制國內企業雇用中國人才，並限制和中國分享技術，谷歌（Google）前執行長、現任美國國防部首席科技顧問施密特今天堅稱，這麼做將會適得其反。

施密特（Eric Schmidt）在史丹佛大學（StanfordUniversity）一場討論人工智慧（AI）和倫理的活動上表示：「我認為中國問題可用這個洞悉角度解決：我們需要獲得他們的頂尖科學家。」

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施密特並未直接點名美國政策。但目前川普政府正考慮把包括AI系統和量子運算等關鍵科技領域列入出口禁令，勢必會讓美國企業更難雇用中國專家。

白宮也指控Alphabet旗下的Google和中國政府及企業分享技術。施密特今天評論美中關係時，巧妙反駁白宮指控。他說：「我們也從共通架構受惠。Tensorflow便是一例。」

Tensorflow是Google的免費開源軟體庫，提供使用者資源用來製作影像辨識等AI工具。谷歌在中國大力推廣Tensorflow。

施密特說：「現在幾乎所有人都在使用」。

施密特2017年底卸下Alphabet董事長一職，但繼續擔任Alphabet技術顧問且仍是第3大股東，他還擔任美國國會和國防部的AI顧問委員會主席。然而，五角大廈官員經常將中國的AI技術進展列為美國國安顧慮之一。

施密特雖大力讚揚AI的好處，但他也提出一項批評。他說：「在中國，監控科技就技術上而言做得很不錯，卻帶來極糟糕衝擊。我認為，我們現在就得在這裡確立，史丹佛大學的自由價值、西方價值應該勝出。」