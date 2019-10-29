影／加州野火沒在怕！蓋蒂博物館 重金打造成防火碉堡

2019-10-29 18:05 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國加州野火災情再擴大，除了原本南北兩場大型野火外，28日凌晨第三起野火在知名博物館蓋蒂中心（Getty Center）旁的405號公路上爆發，導致NBA球星「詹皇」等人都必須撤離。不過博物館表示，中心有最強防火措施，美術品安全無虞。

這場野火爆發於鄰近「蓋蒂中心」的405號公路旁，因此被稱為「蓋蒂野火」（Getty Fire）。28日凌晨1點30分起火後快速蔓延，焚燒500多英畝土地，臨近上萬棟住宅都因此收到強制撤離。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蓋蒂中心附近為洛杉磯知名的高級住宅區，包括湖人隊球星詹姆斯和前加州州長阿諾等人， 都在撤離名單上。詹姆斯凌晨發推特表示「這場LA野火不是開玩笑」，隨後又在上推特向粉絲網友報平安。

2006年初開幕的蓋蒂中心是座私人博物館、造價高達13億美元（約400億新台幣），建築物本身就如同一件藝術品，每年約吸引180萬參觀人次，館內收藏知名作品包括梵谷的「鳶尾花」（Irises），價值約3520萬美元（約10.8億新台幣）。

當初建造時，「蓋蒂中心」也打造了最完善的防火設施，包括雙層的防火門和水泥牆。設施總監羅傑（Michael G. Roger）表示，就算有火燒入牆內，也能立即封死該區域，阻止火勢蔓延。

博物館外牆則是用防火的石灰華（Travertine）材質，屋頂也同樣使用防火的碎石鋪設，停車場地下室還有一個百萬加侖的備用水箱，並在28日野火爆發當天凌晨2點，就開始澆水灌溉周圍。博物館周遭的綠色植物，更選擇高含水且防火的種類，像是金合歡灌木和橡樹，並且定期接受修剪，讓引發火災的可能性降到最低。

博物館也指出，相較在外焚燒的野火本身，野火造成的空氣汙染對藝術品的影響更嚴重，博物館設有先進的空氣過濾系統，保持空氣品質、溫度和濕度，當建築物關閉時，汙染空氣也進不來。