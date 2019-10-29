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影／加州野火沒在怕！蓋蒂博物館 重金打造成防火碉堡

2019-10-29 18:05聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國加州野火災情再擴大，除了原本南北兩場大型野火外，28日凌晨第三起野火在知名博物館蓋蒂中心（Getty Center）旁的405號公路上爆發，導致NBA球星「詹皇」等人都必須撤離。不過博物館表示，中心有最強防火措施，美術品安全無虞。

這場野火爆發於鄰近「蓋蒂中心」的405號公路旁，因此被稱為「蓋蒂野火」（Getty Fire）。28日凌晨1點30分起火後快速蔓延，焚燒500多英畝土地，臨近上萬棟住宅都因此收到強制撤離。

蓋蒂中心附近為洛杉磯知名的高級住宅區，包括湖人隊球星詹姆斯和前加州州長阿諾等人， 都在撤離名單上。詹姆斯凌晨發推特表示「這場LA野火不是開玩笑」，隨後又在上推特向粉絲網友報平安。

2006年初開幕的蓋蒂中心是座私人博物館、造價高達13億美元（約400億新台幣），建築物本身就如同一件藝術品，每年約吸引180萬參觀人次，館內收藏知名作品包括梵谷的「鳶尾花」（Irises），價值約3520萬美元（約10.8億新台幣）。

當初建造時，「蓋蒂中心」也打造了最完善的防火設施，包括雙層的防火門和水泥牆。設施總監羅傑（Michael G. Roger）表示，就算有火燒入牆內，也能立即封死該區域，阻止火勢蔓延。

博物館外牆則是用防火的石灰華（Travertine）材質，屋頂也同樣使用防火的碎石鋪設，停車場地下室還有一個百萬加侖的備用水箱，並在28日野火爆發當天凌晨2點，就開始澆水灌溉周圍。博物館周遭的綠色植物，更選擇高含水且防火的種類，像是金合歡灌木和橡樹，並且定期接受修剪，讓引發火災的可能性降到最低。

博物館也指出，相較在外焚燒的野火本身，野火造成的空氣汙染對藝術品的影響更嚴重，博物館設有先進的空氣過濾系統，保持空氣品質、溫度和濕度，當建築物關閉時，汙染空氣也進不來。

2017年12月，蓋蒂中心就曾因野火肆虐而關閉，那次大火是在405號高速公路的另一側燃燒。儘管這次火勢較近，但博物館表示他們很安全。

2006年開幕的「蓋蒂中心」造價高達13億美元（約400億新台幣），建築物本身就...
2006年開幕的「蓋蒂中心」造價高達13億美元（約400億新台幣），建築物本身就如同一件藝術品，每年約吸引180萬參觀人次，該中心的防火措施也打造得固若金湯。圖／Google Earth
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美國加州野火災情再擴大，除了原本南北兩場大型野火外，28日凌晨第三起野火在知名博...
美國加州野火災情再擴大，除了原本南北兩場大型野火外，28日凌晨第三起野火在知名博物館蓋蒂中心（Getty Center）旁的405號公路上爆發，導致NBA球星「詹皇」等人都必須撤離。美聯社
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