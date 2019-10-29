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凱斯·哈林紐約樓梯間壁畫下月拍賣 估價上億台幣

2019-10-29 14:22聯合報 記者何定照／即時報導

著名美國新普普藝術家凱斯·哈林在紐約曼克頓上城區Grace House的樓梯間畫的壁畫，將於11月13日由邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）在紐約「戰後及當代藝術」拍賣，估價300至500萬美元（約新台幣9150萬至1億5250萬元）。

該作名為《無題（Grace House壁畫）》，創作於1983至1984年間，是凱斯·哈林最鮮為人知、最隱世之作。這件作品高達85呎，繪於紐約曼克頓上城區Grace House的樓梯間。Grace House原為一座修道院，其後成為天主教青年組織（The Catholic Youth Organization）所在地。整幢建築樓高五層，此壁畫橫跨其中三層。

凱斯·哈林當年在不作草圖或準備底色的情況下，只花一晚時間便完成此作。當中可見哈林各個具標誌性的元素，包括閃耀嬰兒、咆哮犬和跳舞人物等共 13 種，分成15個部分保存，堪稱「哈林的美學辭典」。壁畫由升天教堂（Ascension Church）送拍，藉此資助教區改善一系列無障礙設施等重要建設項目。

邦瀚斯表示，凱斯·哈林（1958-1990年）以勇敢無畏、快樂主義、打破邊界、風格雜糅等個性見稱，亦正與上世紀80年代紐約藝術圈一脈相承。時至21世紀的今天，80年代的紐約也依然被推崇為藝術的黃金時代，造就了一眾塑造藝術世界及市場的巨匠，凱斯·哈林正是其中的關鍵人物之一。他的作品用上看似簡單的粗輪廓線與充滿動感的元素，旋即吸引世界的目光，哈林也透過作品表達生、死、性及戰爭等概念，使其在國際間聲名大噪。

哈林是曼克頓下城區夜店的常客，從中結識其他藝術圈巨星，如安迪·沃荷（Andy Warhol）、 尚•米榭•巴斯基亞（Jean Michel Basquiat）、肯尼•沙夫（Kenny Scharf）等。有一夜，哈林遇到了天主教青年組織的兩名成員——本尼·索托（Benny Soto）和大衛·阿爾莫多瓦（David Almodovar），三人結為好友。這兩位年輕人其後更為哈林工作：索托擔任其藝術助理，而阿爾莫多瓦則負責打理哈林在蘇豪區的「普普商店」（Pop Shop）。

邦瀚斯指出，這份友誼後來促成了Grace House的壁畫創作邀請。哈林作作畫時胸有成竹，並未事先繪畫草圖或底色便完成此一巨作。作品由閃耀嬰兒的元素作為起點，延伸至三樓的一個看似潛入門廊、只露出下半身的人物元素作結。

哈林一生致力為世界各地的博物館與學校舉辦藝術工作坊，同時專注創作傳遞社會訊息的公共藝術品。1982年至1989年間，他在全球數十個城市創作逾50幅公共藝術品，分布於不同慈善機構、醫院、兒童日托中心及孤兒院。

邦瀚斯執行主席Bruno Vinciguerra表示：「凱斯·哈林的Grace House壁畫所娓娓道來的，是這位頂級紐約藝術家的一幕經典紐約式故事。我們透過巨作清楚體會到藝術家的獨創性和自發性，而作品背景與其獨一無二的構圖，使之成為本年市場上最令人期待的拍品之一。」

升天教堂牧師Rev. Daniel S. Kearney表示： 「Grace House壁畫不僅展現了凱斯·哈林天賦的人文關懷，也體現了其對藝術的慷慨承擔，以及對年輕人的不懈付出。自此作完成以來，升天教堂一直著力與世界級藝術修復及物流專家合作，以保存壁畫的完好性，希望哈林的藝術力量不滅，亦令作品走出藝術世界以外的社區，令更多人士得以接觸欣賞。」

在升天教堂的領導下，這幅非凡壁畫的管理做得非常出色。 EverGreene建築藝術公司主席兼創辨人Jeff Greene表示：「EverGreene花兩年時間規畫、分析並驗證，以確保轉移的過程能保存作品與大樓在語境上的完整性，以及壁畫與建築設計的關連性。當中，我們保留了如樓梯間的牌匾等本身已出現於壁畫上的建築痕跡。」

該作品將於11月2日至13日在紐約公開展覽。

著名美國新普普藝術家凱斯·哈林所繪《無題（Grace House壁畫）》將拍賣。...
著名美國新普普藝術家凱斯·哈林所繪《無題（Grace House壁畫）》將拍賣。圖／邦瀚斯提供
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