美軍新任務：保護敘利亞的油田

2019-10-29 13:15 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



美軍車隊從伊拉克北部抵達敘利亞東北部的卡米什利。(Getty Images) 分享 facebook

美國剿滅伊斯蘭國(IS))領袖巴格達迪之後，重新部署在敘利亞的少數美軍有個新任務：保護敘利亞油田，把賣油賺來的錢，拿來資助看守IS戰犯的庫德族。

國防部長艾思博說，美軍除了保護油田，也要繼續追剿IS殘餘勢力。

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川普不斷強調撤軍，28日還說美國不要留下來當警察，艾思博交付給軍方的任務要如何達成？

IS在敘利亞的影響力雖然式微，俄國勢力進駐，「局勢仍然複雜，」艾斯博說。

援駐敘利亞的美軍撤離後，別處調往護油的美軍，正前往敘利亞東北部幼發拉底河東岸地區。

艾思博說美國的「機械」部隊將負責重建被戰爭破壞的油田，具體規模與裝備他沒有細說。

但他指出，美軍除了負責不讓IS再起，還要確保油田收入不要流入恐怖組織的手裡。

他說，目前有多國與多個「非國家」組織想要染指敘利亞國土與資源，美國一定要保住油田，特別是東北部曾經是IS財源的油田。

川普說，那些油田是美國的，每個月的產值有4500萬美元，「我們一定要保住。」

記者問艾思博，美軍的責任是否包括不讓敘利亞政府和俄國勢力接近美國保護的油田？

「是的，目前如此，」他答。目的是讓庫德族領導的敘利亞民主部隊有錢看守監獄、充實軍備，「幫我們打敗伊斯蘭國。」

他說，目前跡象顯示，敘利亞和俄國都沒有挑戰美國對當地油田的主控權。

川普的「護油」策略，目的似乎是拿油田主控權當做和敘利亞與俄國談判的籌碼。