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川普首訪芝加哥 批治安差 「比阿富汗更危險」

2019-10-29 13:04世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

川普28日上午在芝加哥舉行的國際警長大會中發表演說。(白宮直播視訊截圖)
川普28日上午在芝加哥舉行的國際警長大會中發表演說。(白宮直播視訊截圖)
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就任後首次訪問芝加哥的川普總統，28日在麥克米克展覽中心舉行的國際警長協會(International Association of Chiefs of Police)大會發表演說，他抱怨未出席演講的芝加哥警察局局長強森(Eddie Johnson)冷落他，同時並稱去年謀殺案多達560多件的芝加哥「應該感到羞恥」，還說槍枝暴力氾濫的芝加哥，「比阿富汗更危險」。

川普2016年8月中旬曾計畫在芝加哥伊利諾大學舉行造勢大會，但該活動卻因場內外挺川與反川人士發生流血暴動而臨時取消，自此後，川普一直沒有到芝城進行公開活動，直到28日的警長大會。

川普在上午10時左右抵達會場，芝加哥市為了準備總統來訪，包括麥克米克展覽中心及川普大樓附近警備森嚴，湖濱大道並曾暫時封街，以利總統車隊行駛。

川普在警長大會的演說長達66分鐘，演講開始沒多久，他就提到最應該在場的強森竟然沒有到場，他說，強森以川普與「芝加哥人民的價值觀不符合」作為理由缺席活動，他不認同。川普說，「我為警察做了這麼多，他這樣說很無禮」，他說，「一個不願意跟美國總統會面的警察，原因就是出在他沒有做好他的工作」。

他也拿「嘻哈世家」(Empire)參演男星史莫里特(Jussie Smollett)謊稱遭川普支持者仇恨犯罪的例子，來比喻目前國會民主黨人士要彈劾他的情況。

川普還再次提到他詢問「解決芝加哥謀殺問題要多久時間？」，曾有一名芝加哥警察回答「只要一天」，「可見警察其實知道如何去做，但政治人物檔在中間」。

川普談到他正努力爭取在美國南部邊境築牆，以減少無證客非法入境時，台下響起熱烈掌聲，他開玩笑說，「我犯了一個錯誤，我應該說，我不想要建牆，這樣他們反而就會支持築牆」。

在驅逐犯罪移民方面，川普說他的政策是「讓他們滾出我們的國家」，他也抨擊芝加哥與其他主要城市對無證移民提供庇護，因此作法禁止執法人員在例行攔停時，詢問對方的移民身分。

演講結束後，他轉往市中心川普大樓參加一場私人募款餐會。

川普
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