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密蘇里河 洪水長達7個月 災區將遭冰封

2019-10-29 12:47世界日報 編譯馬永慶／綜合28日電

密蘇里河沿岸的洪水在某些地區持續氾濫七個月，並可能延續整個冬季，使中西部的一些農...
密蘇里河沿岸的洪水在某些地區持續氾濫七個月，並可能延續整個冬季，使中西部的一些農田以及房屋被冰封。圖為愛阿華州一棟房子被洪水包圍。美聯社
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密蘇里河沿岸的洪水在某些地區持續氾濫七個月，並可能延續整個冬季，使中西部的一些農田以及房屋被冰封。

美聯社報導，洪水爆發有幾個原因，包括沿河地區的水位升高、土壤濕透和堤防破裂。由於天氣預報員預測今個冬季會比平常濕潤，因此某些地方的洪水可能會一直持續到春季，直到正常的洪水季節開始。

密蘇里州霍特郡(Holt County)的9萬5000畝土地中，有3萬英畝仍被去年春季的洪水淹蓋，其中至少一部分在今年冬天會結冰。

密蘇里河下游地區也存在類似情況，那裡的破裂堤壩可能要花費數年才能修復。

霍特郡的緊急管理局局長布洛克(Tom Bullock)說，該郡幾乎所有堤防都有多個裂縫，有許多甚至尚未檢查，當地的大部分堤防要到明年才可能開始修葺。

造成洪水氾濫的一個關鍵原因，是美國陸軍工程兵團仍從上游水壩釋出大量水，使水庫存量減少，以應付明年春季的洪水，結果使河流維持高水位。

該兵團說，他們從沿河水壩釋出的水，超出正常水量的兩倍，並可能持續到12月中旬。

密蘇里河流域今年異常潮濕，全年流經該河的水量預計與2011年創紀錄的6100萬英畝-呎(752.4億立方米)相當，這就是釋放量為什麼必須保持較高水平，直至河水在冬天結冰為止的原因。

該區其他河流和湖泊的水位也上升，例如，從現在到明年洪水季節開始期間，南、北達科他州的詹姆士河(James River)部分地區的水位可能不會降至洪水位以下，在北達科他州詹姆士鎮的河邊，部署了大約5萬個沙袋來保護房屋和建築物。

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