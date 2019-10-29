氣候變遷改變乾熱風 加州冬季野火會更猛

2019-10-29 13:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合28日電



千百年來，加州每逢秋季都會颳起可引發野火的猛烈乾熱風，為加州的長期自然現象。但氣候變遷將改變這種自然現象，科學家預計，受氣候暖化和降雨變化的影響，秋季的乾熱風未來可能較少出現，加州的野火季可能延遲到冬天出現，且燃燒時間更久，火勢更猛。

目前，加州多數最猛烈的野火是發生在植被乾燥和風力興起的秋季，乾冷的高壓雲團在大盆地上空形成後，按順時針方向從內華達山進入加州。由於冷高壓雲團比暖氣流重，順坡向下滾動後氣體壓縮並急劇變暖，使乾燥的高壓雲團在變暖過程中更加乾燥。冷高壓雲團在下降過程中也在加速，由於冷鋒在部分地區是從山間穿過，導致加速更快。

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在各種因素的作用下，原先緩慢運動的乾燥冷空氣變得溫暖、更乾燥和風速更快，在最極端的情況下，風力時速可接近100哩，進而把更多濕氣從乾燥的叢林地區帶走。因此哪怕是最小的火星落在乾燥的植被上，也會在強風作用下迅速蔓延為大面積野火。

研究人員認為，來自大盆地的乾熱風可以預報，但如今乾熱風在較濕潤的冬季也越來越活躍，在研究人員設計的多種多氣候模型中，21世紀的乾熱風可能有所變化，暖化將減弱大盆地上空的高壓系統，從而減少乾熱風的發生。

但乾熱風的減少不會成為10月至4月的規律，而是在旱季和雨季之交減少，導致冬季將出現更猛烈的乾熱風活動，意味著活躍的野火季向後延遲發生。而加州的降雨模型也將隨著氣候暖化而改變，雨季也來得更晚。因此，相對乾燥的12月也可能出現猛烈的乾熱風，導致冬季出現野火。

加州2017年冬出現的乾熱風，就導致范杜拉和聖塔芭芭拉等郡12月4日發生野火並燃燒一個多月。