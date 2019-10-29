親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

消防員拒「跨區送醫」遭調職 我國醫療制度命懸一線？

世界最大樹屋花12年建造 15分鐘燒成灰燼

2019-10-29 12:37世界日報 記者胡玉立／綜合報導

伯格斯花了12年在田納西州克羅斯維爾建造高達97呎的世界最大樹屋，日前在15分鐘...
伯格斯花了12年在田納西州克羅斯維爾建造高達97呎的世界最大樹屋，日前在15分鐘內，燒成一堆灰燼。(取自推特)
分享

世界最大樹屋建造者伯格斯(Harold Burgess)這幾天不斷接到各地曾經前來樹屋「朝聖」者的哀悼電話。因為，他花了12年在田納西州克羅斯維爾(Crossville)蓋出、高達97呎的樹屋，上周在15分鐘內，燒成一堆灰燼。

坎伯蘭郡消防隊長科雷說，消防隊接獲火災報案到達現場時，一切為時已晚。目前不清楚火災原因；當天沒有暴風雨，樹屋也不用電。科雷說，「人人都愛它，但它的確是火災隱患。」

這棟樹屋2012年暫停對外開放，後來被伯格斯賣給他人。它一直被遊客稱為「婚禮牧師的樹屋」，伯格斯的妻子認為樹屋是她老公的「情婦」。對身兼婚禮牧師和景觀設計者的伯格斯來說，樹屋影響了他的人生好幾十年，「某種意義上，它的毀滅是一種解脫。」

伯格斯建造樹屋12年，用釘槍釘了25萬8000釘子、徒手將大約500磅鐵釘按壓進結構木板中。他在樹屋主持了23場婚禮，只有幾對夫婦至今仍然有婚姻關係。 他打趣道：「我替他們打的結，也許不夠緊。」

伯格斯說，建樹屋的想法是1993年一個早晨冒出來的；當時他躺在床上，上帝向他展示樹屋內外平面圖，「牆上有藝術品，還有電梯。有聲音告訴我，如果你造的是牧師房屋，材料永遠不缺。」建造樹屋有時得懸在離地面60呎處，伯格斯說，幾乎固定所有木板都需要神的指引。

動物星球頻道(Animal Planet)「樹屋大師」主持人納爾遜寫過六本有關樹屋的書，他表示，伯格斯的樹屋結構是至今世界上最大的，「全是手工製，擁有真正樹屋本質，一切都是回收再利用而成。太了不起了。」

樹屋結構底部狹窄，固定在巨大白橡樹上，蜿蜒至附近15棵樹中。樹屋尖頂有鐘樓，伯格斯用大瓦斯罐焊接製造出教堂般的鐘聲。

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

電話門重大進展！ 在川普電話線上收聽的白宫官員今作證

2019-10-29 11:57

川普首訪芝加哥 批治安差 「比阿富汗更危險」

2019-10-29 13:04

氣候變遷改變乾熱風 加州冬季野火會更猛

2019-10-29 13:02

密蘇里河 洪水長達7個月 災區將遭冰封

2019-10-29 12:47

Medicare優良計畫明年有變 應多方比較勿陷推銷術

2019-10-29 12:22

「收斂同性戀性向 就升官」 警控上司歧視獲賠2000萬

2019-10-29 11:59

兒科學會最新指南：青春期前過胖孩童 應考慮手術

2019-10-29 11:56

化療前買樂透 癌患中20萬元

2019-10-29 11:52

美國這一州喜飆車 超速罰單倍增

2019-10-29 01:28

24歲美籍華人謝承潤一夕暴富 身家38.8億美元

2019-10-29 01:14

戰情室照風格大不同 川普展權威、歐巴馬有臨場感

2019-10-29 00:19

世界最大樹屋遭祝融！設計師兼牧師苦蓋12年稱「解脫」

2019-10-28 15:10

影／加州野火蔓延！18萬人逃難 州長宣布緊急狀態

2019-10-28 13:21

眾院川普彈劾調查想找波頓作證 白宮恐不願配合

2019-10-28 13:15

美加州野火告急 20萬人撤離

2019-10-28 12:47

飛行780天！美國無人太空戰機X-37B返地球

2019-10-28 12:45

身陷裸照、三角戀醜聞 美國民主黨新科議員希爾辭職

2019-10-28 12:44

在位最久、因性醜聞下台 前美國國會議員康耶斯90歲去世

2019-10-28 12:34

德州農工大學校外派對槍響 2死14傷

2019-10-28 12:33

川普看棒球賽 觀眾席噓聲四起並喊「把他關起來！」

2019-10-28 12:21

分析／川普搶到槍實力大增 速速瞄準政敵拚連任

2019-10-28 11:36

美議員：99.9%民眾安心 才會批准737 MAX復飛

2019-10-28 11:05

抖音掀美國國安疑慮 進駐矽谷挖角臉書人才

2019-10-28 11:04

川普建議美國公司接管敘利亞油田 專家砲轟

2019-10-28 10:26

日本皇室包袱重 德仁曾公開批評皇室職員壓迫雅子

2019-10-22 22:44
看更多

熱門文章

華納兄弟有眼不識「小丑」 近半收入拱手讓人

2019-10-28 19:22

一支針用50次！缺德醫生垃圾桶撿針筒重用 900兒童染愛滋

2019-10-28 18:25

24歲美籍華人謝承潤一夕暴富 身家38.8億美元

2019-10-29 01:14

23歲女每天傳訊給亡父 4年後她竟收到回覆

2019-10-28 16:09

美中貿談獲進展 美擬延長部分陸貨關稅豁免

2019-10-29 06:09

法老婦家廚房發現13世紀古畫 8億元拍賣售出

2019-10-28 13:28

世界最大樹屋遭祝融！設計師兼牧師苦蓋12年稱「解脫」

2019-10-28 15:10

追擊巴格達迪任務負傷的唯一美軍 川普讓他曝光了

2019-10-29 07:50

突襲巴格達迪和狙殺賓拉登任務有什麼不同？

2019-10-28 14:40

非洲豬瘟疫情擴大 日本機場接連查出病毒

2019-10-28 14:45

人類起源地找到了！波札那尚比西河 20萬年前豐沃湖區

2019-10-29 10:03

美官員：IS自爆亡首腦巴格達迪遺體海葬 給予宗教儀式

2019-10-29 07:51

她被IS強暴斬首 美軍以她為名突襲穆勒家屬感謝川普

2019-10-28 15:05

川普證實其死訊 伊斯蘭國領導人巴格達迪是誰？

2019-10-28 19:25

史無前例！三星6,000萬支手機擬由ODM陸廠製造

2019-10-28 17:51

庫存美國晶片將耗盡 華為考驗才剛開始

2019-10-28 15:00

川普：看追捕巴格達迪像看電影 紐時解析他看到了什麼

2019-10-29 10:19

巴格達迪8月就交班 神秘「教授」接手IS

2019-10-29 00:13

美軍獵殺秀 更顯撤軍敘利亞瞎搞

2019-10-29 00:11

歐盟同意 英國脫歐延到明年1月31日

2019-10-28 17:38

「收斂同性戀性向 就升官」 警控上司歧視獲賠2000萬

2019-10-29 11:59

美稱已妥善處理巴格達迪遺體 攻堅時曾生擒2人

2019-10-29 05:38

IS首腦遭美擊殺 傳助手爆料行蹤成致命關鍵

2019-10-28 13:12

印尼突宣布鎳礦出口禁令立即生效 鎳價盤中大漲1.2%

2019-10-28 19:18

美軍追殺巴格達迪 伊拉克、土耳其、庫德族三方助攻

2019-10-28 14:59

川普：美中貿易協議進度提前 美股再創新高

2019-10-28 21:43

美國這一州喜飆車 超速罰單倍增

2019-10-29 01:28

美國聯邦傳播委員會11月表決 禁止使用華為中興

2019-10-29 05:41

英國貨櫃車39屍命案 首相強生：舉國震驚

2019-10-28 22:39

影／巴格達迪自爆！川普證實：ISIS首腦死得像條狗

2019-10-28 13:34

英貨櫃車39屍命案 涉事司機透過視訊出庭

2019-10-28 21:46

暗夜駁火美軍夜襲 9戰機突擊2小時剿滅IS首腦

2019-10-28 15:03

學者憂學術自由受壓 LSE暫緩中國課程

2019-10-28 18:17

美股基金 失血千億美元

2019-10-28 23:41

連署籲外交承認中華民國台灣 澳洲政府須回應

2019-10-28 14:07

拒絕撙節！阿根廷經濟政策再轉向 金融市場動盪恐加劇

2019-10-28 23:45

俄改口：巴格達迪死訊若屬實 川普貢獻重大

2019-10-28 22:24

影／加州野火蔓延！18萬人逃難 州長宣布緊急狀態

2019-10-28 13:21

同為擊斃恐攻首腦 歐巴馬嚴肅反思川普卻作大秀

2019-10-28 13:18

電話門重大進展！ 在川普電話線上收聽的白宫官員今作證

2019-10-29 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top