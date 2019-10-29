電話門重大進展！ 在川普電話線上收聽的白宫官員今作證

2019-10-29 11:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



白宮一名國家安全官員今天（29日）將為眾院「電話門」彈劾調查作證，他將是在7月25日美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基電話線上收聽的官員中，第一位出面作證的白宮官員，這名官員認為其舉報行為是神聖責任。

根據紐約時報，曾經參與過伊拉克戰爭、現為白宮國家安全官員的陸軍中校維德曼（Alexander S. Vindman），29日將告訴總統彈劾調查人員，川普向澤倫斯基要求調查他的對手、前副總統拜登，維德曼認為該要求會嚴重損害美國利益，他也因此曾經兩度向上級稟報此事。

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維德曼是美國國家安全會議的首席烏克蘭專家，根據紐約時報取得的維德曼聲明，他將向負責彈劾調查的眾議員表明，他兩次反映川普及其身邊官員如何對待烏克蘭，他稱他的舉報行為是具「責任感」的。

維德曼表示，「這會破壞美國的國家安全」，意指川普與澤倫斯基在電話中的談話。

他說，「我不認為要求外國政府調查美國市民是一件適當的舉止，我擔心美國對烏克蘭的支持會有其他層面的意涵。我意識到，若烏克蘭對拜登父子及烏克蘭天然氣公司Burisma展開調查，這可能會被視為政黨操作手段，無疑會讓烏克蘭失去兩黨支持。」

拜登的兒子杭特．拜登在父親為副總統時擔任烏克蘭天然氣公司Burisma的董事。