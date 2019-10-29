「收斂同性戀性向 就升官」 警控上司歧視獲賠2000萬

2019-10-29 11:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合28日電



聖路易郡的資深警察韋德哈勃(Keith Wildhaber)。美聯社 分享 facebook

聖路易郡的資深警察韋德哈勃(Keith Wildhaber)參加並通過23次升級考試，但都功虧一簣，一位上司表示，只要他收斂自己的同性戀取向，就能得到拔擢，韋德哈勃投訴後還受到調離崗位的處罰，最終他提出歧視指控，並獲得近2000萬元賠償。

聖路易郡媒體報導，韋德哈勃的主管米恩斯私下稱呼他是同性戀，並對人說他的同性戀傾向太外露，表示他應放低姿態，否則不能獲得提拔。

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陪審團25日經過三小時的辯論，認為韋德哈勃應因受到歧視獲得巨額賠償，表示他們的裁決是要傳遞一個重要訊息，如果有人膽敢歧視，就要付出高昂代價。

韋德哈勃因受到歧視而獲得190萬元的損失賠償和1000萬元的懲罰性賠償，此外還因受到報復而獲得99萬9000元損失賠償與700萬元懲罰性賠償。

聖路易郡警局的主管米恩斯(Guy Means)在2015年的一次活動中，向郡警伍德蘭的女友說了韋德哈勃的壞話而受到指控，但米恩斯表示，他不認識伍德蘭的女友，也不記得他參加了那個活動。

而伍德蘭出示的照片顯示，米恩斯在那天晚上的活動中與他的女友擁抱。陪審團認為，這張照片是揭穿米恩斯說謊的重要證據。

韋德哈勃的律師表示，聖路易郡應為此感到羞愧，否則當地社區會更好。律師在結案辯論中說，陪審團的裁決對取締職場歧視具有深遠意義。

聖路易郡官員表示，郡府工作人員都要嚴格守法，做符合本郡最大利益的事。