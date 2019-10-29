化療前買樂透 癌患中20萬元

2019-10-29 11:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合28日電



北卡羅來納州(North Carolina)一名癌症患者日前準備前往醫院，完成他療程中最後一次的化療，往醫院途中他照慣例的買了張樂透，但是這次他中了20萬。

福斯特(Ronnie Foster)是一名聯邦運輸部退休的員工，他本月22日在鎮上便利商店購買一元或二元的刮刮樂(scratch-off)，而這次他中了五元；於是他決定要再加碼購買五元的刮刮樂，而且買了兩張，其中一張讓他中了20萬。

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福斯特說自己看著彩票上那些零頭嚇呆了：「我不敢相信這是真的，直到我把彩票給店員掃描，機器顯示『請前往樂透總部兌獎』，我開始發抖，還是不敢相信這真的發生了。」

福斯特告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)，他不確定中獎是不是代表某種徵兆，還是他只是剛好在對的時間出現在對的地點，而他在今年1月被診斷罹患結腸癌；2月的時候進行手術；4月開始進行化療。

這筆獎金已經在25日於樂透總部完成兌換，扣稅後福斯特還可以得到14萬1501元，他表示會將獎金拿去支付他的醫療費用，但他也想買一台新的除草機，也許還會換台新車。

福斯特說：「我的保險理賠方案還算不錯，但我還是需要負擔一部分的醫療費用，現在得到這筆獎金可以減輕我很多負擔。」

這張中獎的彩票為「Win It All」刮刮樂彩票，在2018年12月由「北卡教育彩票」(NC Education Lottery)所發行的，本期截止日期是11月1日，福斯特所贏得的是Win It All的最高獎金。