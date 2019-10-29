兒科學會最新指南：青春期前過胖孩童 應考慮手術

2019-10-29 11:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合28日電



費絲．紐森在16歲接受胃繞道手術前後的模樣。(美聯社) 分享 facebook

美國小兒科學會根據醫療證據評估，最近公布新指導方針，其中指出青春期前嚴重肥胖的孩童也須考慮進行減重手術。

這份新方針參考許多研究，這些研究證明青少年進行減重手術後，除了體重可顯著下降，幾乎沒有併發症之外，成效還能維持多年。在許多案例中，糖尿病和高血壓等肥胖相關的健康風險也在術後消失。

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根據新方針，雖然這些研究的對象大多數是青少年，但其中一項研究的對象是12歲以下孩童，而且這些青春期之前的孩童也未出現影響成長的情況。

杜克大學小兒科教授兼該指導方針的主要作者莎拉阿姆斯壯表示：「這邊要傳達的訊息就是安全與成效。」

阿姆斯壯表示，尚未經歷青春期的孩童可能還不夠成熟，無法理解手術具有改變終生的意義，但是不該單靠年齡就將這個選項排除在外。她本身不動手術，但她服務的中心有這項服務，最年輕的患者僅14歲。

費絲．紐森(Faith Newsome)就是典型患者，她的身高五呎八吋，體重273磅，身體質量指數(BMI)幾乎達42，她16歲在杜克大學進行胃繞道手術時患有高血壓和潛伏性糖尿病。術後一年她減去100磅，健康問題也消失，目前21歲的她的BMI低於30，她認為：「青少年應該和醫生討論任何選擇，手術應該要是其一選項。」

美國有近500萬名孩童和青少年嚴重肥胖。阿姆斯壯表示，許多人發展出肥胖相關的問題，例如糖尿病、高血壓、睡眠呼吸暫停和肝臟疾病。然而多數孩童並未進行肥胖手術，主要是因為大多公私健康保險並未涵蓋，或者患者距離手術中心太遠；手術成本至少2萬元。

另一個阻礙在於小兒科醫生拒絕動手術，許多人傾向繼續觀察、或認為手術風險過高，可能影響孩童成長。新方針也指出，有些人不推薦手術，因為他們認為體重是個人的責任，而非醫學問題。