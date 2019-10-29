Medicare優良計畫明年有變 應多方比較勿陷推銷術

2019-10-29 12:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合28日電



聯邦醫療險（Medicare）一年一度開放登記挑選計畫的作業在10月15日展開，12月7日截止。美聯社 分享 facebook

聯邦醫療保險 (Medicare)一年一度開放登記挑選計畫的作業在10月15日展開，12月7日截止，而維護消費者權益人士警告老年人注意Medicare明年將有一些重要改變。

論壇新聞社說，連聯邦的Medicare網站搜尋計畫工具(Plan Finder)在登記期展開以來，都因法規改變幾度調整。

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仰賴這種工具並已選定計畫的人，在登記期限截止前還可以改變計畫，因此最好再到medicare.gov網站檢查自己的選擇是否正確。

Medicare維權中心主管李普舒茲說，搜尋工具確實得更新，只是時機不理想，趕上大家正挑選計畫，而業者激進宣傳，使得情況非常混亂。

一個重要的改變，就是聯邦醫療保險優良計畫 (Medicare Advantage，或稱Medicare Part C計畫)明年開始提供非醫療服務，包括因應慢性病的更多服務。

這些由民營保險公司提供的優良計畫，現在也能為糖尿病和充血性心力衰竭等疾病提供折扣計畫，因此仔細研究各家公司提供的計畫更有必要。有多達130萬名參加優良計畫的人，可選擇這些費用較低廉的計畫，有將近1400萬人也可獲得遙距醫療服務。

全美明年的聯邦醫療保險優良計畫比2018年多出大約1200種。業者正大肆宣傳折扣計畫，可是只有符合某些醫療標準的人才能獲得折扣，因此維權者擔心老年人聽信廣告，登記參加後卻發現自己不符標準。

李普舒茲敦促老年人不要只看每個月的保費，也應考慮每一項計畫預期的全部自付額。他說，往年開放登記期業者積極爭取客戶時，對宣導活動和行銷活動有明確畫分，可是Medicare行銷準則改變，使這些界限為之模糊。

他說，很多不知情的人想去聽講解，卻面對強硬推銷，不讓他們冷靜思考，讓人非常擔心。

因此，多方比較各種計畫更為重要。