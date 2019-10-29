美國這一州喜飆車 超速罰單倍增

2019-10-29 01:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合報導



德州人開車超速罰單爆增。(roadtrafficsigns.com) 分享 facebook

美國德州高速公路的最高時速是85哩（約136.8公里），但德州人開車似乎越來越快，今年8月德州有2145位駕駛被開超速罰單，遠多於今年7月的575人。

今年8月，因超速而被攔檢最多的車輛是道奇(Dodge)Charger車。根據州公共安全廳對哈里斯(Harris)、簡波斯(Chambers)、布拉佐利亞(Brazoria)和加維斯頓(Galveston)四個縣的超速罰單統計，在超過限速最多的20位駕駛中，有四人開的是Dodge Charger車。

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8月超速最高的是一輛凌志(Lexus)SC車，是在哈里斯縣290州際公路限速60哩的路段，被攔檢時的時速124哩。超速第二高的是Chevrolet Corvette車，在限速65哩的公路以124哩的時速行駛。

德州今年7月攔檢了575輛時速超過85哩的車，在開車最快的前10位超速駕駛中，六人開的是Dodge車，包括Dodge Charger和Dodge Ram車，其他分別是Chevrolet車和豐田車，攔檢與開罰單的地點同樣是在哈里斯、簡波斯、布拉佐利亞和加維斯頓四縣。

7月開車最快的是Dodge Challenger車，以120哩的時速行駛在限速60哩的公路上，地點在哈里斯縣境內的10號州際公路。7月超速最高的前三個駕駛開的都是Dodge Challenger車。另有一個司機是開馬自達CX-5車，在限速65哩的290州際公路開了112哩。今年7月，德州有575個司機因為時速超過85哩而吃了罰單，其中50人是在休士頓地區，開車時速超過100哩。

休士頓是全國駕駛、乘客和行人死亡率最高的都會地區，一年死亡640人，另有2850人重傷。休士頓紀事報的分析指出，休士頓地區的車禍死亡人數之高，相當於每年墜毀三架滿載乘客的737波音客機，而且是機上乘客全部遇難。