24歲美籍華人謝承潤一夕暴富 身家38.8億美元

2019-10-29 01:14 世界日報 編譯組／舊金山電



謝承潤（左）看NBA（右）賽事，姚明作陪。（取自Instagram） 分享 facebook

他才24歲，可是身價不凡，和姚明一起看NBA，與歌星蕾哈娜（Rihanna）和名模哈蒂德（Bella Hadid）開趴，而且日昨才在一夕之間成為億萬富翁。

剛由賓州大學華頓商學院畢業的美籍華人謝承潤（Eric Tse）是香港上市公司中國生物製藥（ Sino Biopharmaceutical Limited）執行長謝炳及執董鄭翔玲之子，兩人分別以饋贈方式，將4.5億股及22.5億股公司股份無償轉讓予謝承潤，市價38.8億美元。轉讓後，謝承潤的持股約占21.45%，並獲聘為執董。

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出身香港的謝承潤是亞洲新富俱樂部的新成員，不過他可不想被列入富豪排名。中國生物製藥在聲明中表示，在被動被列入媒體或其他單位的富豪排名時，將盡量避免以個人名義參與，而建議以謝炳家族的名義參與。

雖然這表示謝承潤想保持低調，但早在先前他就過著精采的生活，2017年在威尼斯與名模艾德瑞吉（Lily Aldridge）及哈蒂德狂歡，又在紐約與偶像歌星偶像蕾哈娜開趴。

他的Instagram貼文可以看到他的足跡踏遍世界，日本滑雪、泰國玩拖曳傘、在巴哈馬群島與海豚同游，也和知名運動員如孫楊和姚明合影，與政壇領袖和皇室成員來往，但更教人矚目的是他與中國重量級政界人物的關係，這倒不足為奇，因為其父謝炳曾任全國政協委員。