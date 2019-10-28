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世界最大樹屋遭祝融！設計師兼牧師苦蓋12年稱「解脫」

2019-10-28 15:10聯合報 記者胡玉立、編譯徐榆涵／即時報導

世界最大樹屋建造者哈羅德．伯格斯（Harold Burgess）這幾天不斷接到各地曾經前來樹屋「朝聖」者的哀悼電話。因為，他花了12年在田納西州克羅斯維爾（Crossville）蓋出、高達97英尺（30公尺）的樹屋，22日在15分鐘內，燒成一堆灰燼。

坎伯蘭郡（Cumberland County）消防隊長科雷（Trevor Kerley）說，消防隊上午接獲火災報案到達現場時，一切為時已晚。目前不清楚火災原因；當天沒有暴風雨，樹屋也不用電。科雷說，「人人都愛它，但它的確是火災隱患。」

這棟樹屋2012年暫停對外開放，後來被伯格斯賣給他人。它一直被遊客稱為「婚禮牧師的樹屋」，伯格斯的妻子認為樹屋是她老公的「情婦」。對身兼婚禮牧師和景觀設計者的伯格斯來說，樹屋影響他的人生好幾十年，「某種意義上，它的毀滅是一種解脫。」

伯格斯建造樹屋12年，用釘槍釘了25萬8000釘子、徒手將大約500磅鐵釘按壓進結構木板中。他在樹屋主持23場婚禮，但只有幾對夫妻至今仍然在一起。 他打趣道：「我替他們打的結，也許不夠緊。」

伯格斯說，建樹屋的想法是1993年一個早晨冒出來的；當時他躺在床上，上帝向他展示樹屋內外平面圖，「牆上有藝術品，還有電梯。有聲音告訴我，如果你造的是牧師房屋，材料永遠不缺。」建造樹屋有時得懸在離地面60英尺處，伯格斯說，幾乎固定所有木板都需要神的指引。

動物星球頻道（Animal Planet）「樹屋大師」主持人皮特．納爾遜（Pete Nelson）寫過六本有關樹屋的書，他表示，伯格斯的樹屋結構是至今世界上最大的，「全是手工製，擁有真正樹屋本質，一切都是回收再利用而成。太了不起了。」

樹屋結構底部狹窄，固定在巨大白橡樹上，蜿蜒至附近15棵樹中。樹屋尖頂有鐘樓，伯格斯用大瓦斯罐焊接製造出教堂般的鐘聲。

2012年，州消防局以樹屋超出高度限制、沒有火災警報器或灑水系統、也非註冊專業人員建造為由，關閉樹屋，後來有人入侵破壞樹屋。伯格斯近期已賣掉它。

伯格斯花12年建造樹屋。美聯社
伯格斯花12年建造樹屋。美聯社
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高達30公尺的樹屋從2012年起就暫停對外開放，近期遭逢火災被燒成灰燼。美聯社
高達30公尺的樹屋從2012年起就暫停對外開放，近期遭逢火災被燒成灰燼。美聯社
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世界最大樹屋建造者哈羅德．伯格斯（Harold Burgess）蓋的樹屋22日遭...
世界最大樹屋建造者哈羅德．伯格斯（Harold Burgess）蓋的樹屋22日遭祝融。圖／截自YouTube
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