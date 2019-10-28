影／加州野火蔓延！18萬人逃難 州長宣布緊急狀態
2019-10-28 13:21
聯合報 編譯尤寶琪
／即時報導
美國氣象局警告，新一波聖安娜焚風恐惡化加州野火災情。加州州長紐森27日宣布全州進入緊急狀態，北部有大約18萬居民逃離家園。
加州目前面臨2個主要野火威脅，一是舊金山以北崎嶇地形上肆虐陡峭山坡的「金凱德大火」（Kincade Fire），延燒範圍達至少5萬公頃；其二是在洛杉磯郊區延燒1700公頃的「提克大火」（Tick Fire）。
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當局目前已經出動3000多名消防人員對抗金凱德大火，但僅控制住10%火勢。金凱德大火已摧毀近70棟建築，接下來氣候變化對它的立即性威脅會高於提克大火。
有民眾住家門鈴的監視器，就拍攝到該社區疏散當下的畫面，只見不遠熊熊大火快速逼近，民眾慌張的跑近跑出，搬行李上車，準備逃命。
美國國家氣象局在26日警告，新一波聖安娜焚風報到後，恐進一步擴大野火災情。洛杉磯氣象部門27日早上，就偵測到每小時144公里的風速，並預料強風會持續至當地星期一早上。
加州最大電力企業「太平洋瓦斯與電力公司」（PG&E）也從26日晚間起，對約94萬戶進行預防性切斷電，以避免戶外電力設備遭強風損壞時產生火花，引發更多野火，預估將有約200萬人受到影響，是加州出現史上最嚴重的大停電。
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