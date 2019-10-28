川普看棒球賽 觀眾席噓聲四起並喊「把他關起來！」

2019-10-28 12:21 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



美國總統川普（第二排中）27日晚間出席觀賞世界大賽第五戰華盛頓國民對休士頓太空人的賽事，出現在球場螢幕上時被觀眾噓爆。美聯社 分享 facebook 美國總統川普27日晚間到距離白宮不遠的國民球場，觀賞美國職棒大聯盟世界大賽第五戰華盛頓國民（Washington National）對休士頓太空人（Houston Astros）的賽事，當他出現在球場大型螢幕上，原本在鼓掌歡呼的球迷，立即同聲狂噓。

陪同川普一起現身的還有他的妻子梅蘭妮，以及其他共和黨政要，包括南卡羅來納州聯邦參議員葛拉漢（Lindsey Graham）、佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）、喬治亞州參議員普度（David Perdue），

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這也許早能預料得到：卡特、雷根、尼克森，以及兩位布希總統，在總統任內去看棒球賽，都曾被噓。

緊接在噓聲之後，在這個民主黨占多數的城市，觀眾席又響起「把他關起來！」的呼喊，仿效川普2016年大選造勢場合經常有鐵粉高喊「把她（希拉蕊）關起來！」

這段川普被噓的影片立即在社群平台推特被廣泛分享轉推。

川普在比賽還沒打完、剩一局時就離席，不知道是不開心觀眾的反應、還是華盛頓國民隊輸球，或想提早走以免被困在車陣裡。