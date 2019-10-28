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美加州野火告急 20萬人撤離

2019-10-28 12:47世界日報 編譯樊蕙／綜合27日電

加州野火快速蔓延，圖為海茲堡火場。美聯社
加州野火快速蔓延，圖為海茲堡火場。美聯社
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美國加州州長紐森(Gavin Newsom)27日宣布全州進入緊急狀態，官員勒令近20萬民眾撤離。在颶風級威力強風助長下，多處野火勢順乾枯植被快速蔓延。

紐森發表聲明稱，官員已調配「手邊所有資源」試圖撲滅火勢，包括北加州酒鄉一處大火，當地最高風速達每小時80哩陣風助長火勢。

另外在舊金山灣區兩處草地火災一度導致公路橋梁交通中斷。火焰驚險地逼近委利賀(Vallejo)民宅；另一處草地火災也導致一條穿越加州首府沙加緬度(Sacramento)市中心的州際公路延伸路段因火勢靠近、煙霧妨礙駕駛視線而封閉。

南部靠近洛杉磯的聖塔克拉利塔(Santa Clarita)的野火燒毀18棟建築物。

最大規模的撤離行動在北加州蘇諾瑪縣(Sonoma County)，18萬居民被迫撤離。

為防止火勢進一步蔓延，太平洋瓦斯與電力公司(Pacific Gas & Electric)26日晚間起，對遍及36個縣的230萬居民中斷供電，預定28日可望恢復。

為防止還在燃燒的木塊被風吹動、導致火勢在一條主要公路上擴大，相關單位將撤離命令擴大至聖他羅莎(Santa Rosa)部分地區；擁有17萬5000人口的該市，在兩年前的野火中受到重創。

數百人於27日抵達位於聖他羅莎的蘇諾瑪縣廣場(Sonoma County Fairgrounds)；許多人來自老人安養中心。300多人在一座禮堂棲身，裡面放滿簡易窄床或輪式擔床；還有數十人帶著寵物在另一棟大樓避難。

撤離區域從酒鄉延伸至博德加灣(Bodega Bay)；蘇諾瑪縣警長艾西克(Mark Essick)敦促該地區民眾立即撤離，謹記2017年10月的野火導致當地24人喪生。

國家氣象局稱，海茲堡(Healdsburg)北部丘陵地帶27日出現時速達93哩陣風，許多地區最高風速也達80哩。

強風預計將持續至28日；消防官員擔心穿過101高速公路的金凱德大火(Kincade fire)，恐蔓延至80年未發生野火的地區。

大火火災舊金山
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