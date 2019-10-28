身陷裸照、三角戀醜聞 美國民主黨新科議員希爾辭職

2019-10-28 12:44 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國民主黨國會眾議員凱蒂‧希爾，因醜聞辭職。美聯社 分享 facebook 露骨火辣的私生活照片曝光，與部屬鬧緋聞的事實傳出之後，美國民主黨加州聯邦眾議員凱蒂希爾(Katie Hill)政治前途蒙上陰影，還遭到眾院紀律委員會調查，因此她在27日晚宣布辭職，在推特發文寫道，相信如此決定對選民、社區以及國家來說，都是最好的結果。

32歲的希爾推文寫道：「今天，我帶著沉痛心情宣布從國會辭職。這是我所做過最困難的決定，但我相信如此決定對我的選民，我的社區以及我們的國家來說，都是最好的結果。」

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「每日郵報」(DailyMail)網站24日刊登希爾裸身入鏡吸大麻菸斗、與女助理談地下情的圖文報導之後，希爾的醜聞風暴在短時間內越演越烈。報導指出，希爾與丈夫賀斯列普(Kenny Heslep)及她的24歲女助理摩根迪斯賈爾丁斯(Morgan Desjardins)大談「三人戀」。

希爾27日同時發表正式聲明指出：「這是必然要發生的結果，才能讓支持我的善良民眾，從今此後不必再承受來自我刻薄丈夫的折磨，也不必再飽受手段殘酷的仇恨政治操作之苦，這些政治手段似乎非常樂意地為著抹黑式的政治，提供著建立於網路剝削的妖魔化平台。」

她在聲明中表示：「私人時間拍下的私密照片被人拿來當做攻擊我的武器，嚴重侵犯了我的個人隱私。這種作法也是違法的，我們目前正在考慮採取適當的法律行動。」

希爾曾經公開表明自己是雙性戀者，但她23日坦承，與女性部屬有「不妥當」的關係。希爾去年才在加州一個搖擺選區，擊敗競選連任的共和黨對手進入國會，現為勢力強大的眾院監督委員會副主席。

據報導，希爾也與一名男性資深助理有婚外情，不過她否認報導內容。