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飛行780天！美國無人太空戰機X-37B返地球

2019-10-28 12:45世界日報 編譯潘勛／綜合27日電

美國空軍X-37B無人駕駛太空戰機。歐新社
美國空軍X-37B無人駕駛太空戰機。歐新社
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一架空軍X-37B無人駕駛太空戰機27日凌晨突然降落佛州甘迺迪太空中心，創下連續飛行780天的紀錄，據悉機上搭載空軍的實驗設備，其中包括小型衛星。咸信空軍建造X-37B並成功進行實驗，是為了促使國會批准成立太空軍。

空軍參謀長葛德芬(David L Goldfein)在聲明中說，X-37B的安全返航，既打破前次創下的718天繞軌飛行任務，更代表天空不再是美國空軍的極限，若國會批准成立太空軍，太空軍也沒極限。

空軍目前有兩架可重複使用的X-37B戰機，可多次長途飛行，來回地球軌道。外界讚揚它提供的性能及彈性，可以改善科技，容許科學家及工程師回收長期在太空環境測試的實驗器材。

這架X-37B本次任務始於2017年9月7日，執行神祕的「軌道測試載具」(Orbital Test Vehicle，OTV)計畫，同時進行多項機密研究。官員們對OTV任務細節透露甚少，但外界認為計畫是想推動成立太空軍。

X-37B機長8.8公尺，高2.9公尺，重約4990公斤，由鋰離子太陽能電池為動力，繞軌飛行於大約320公里的太空軌道。

X-37B機上載運的器材為何，外界所悉甚少，其中一項名稱為「先進結構內嵌散熱片」(Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader)，係由美國空軍研究實驗室所研發，用以測試實驗用的電子器材及振盪管，以便長期停留在太空環境。

空軍研究實驗室表示，X-37B的酬載有三大科學目標：一、測量上軌道後初始散熱表現；二、測量長期散熱表現；三、評估使用期間任何品質惡化。空軍打算在2020年第六次發射X-37B。

空軍太空戰機
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