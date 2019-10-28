在位最久、因性醜聞下台 前美國國會議員康耶斯90歲去世

2019-10-28 12:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合27日電



前非裔國會眾議員康耶斯27日在底特律去世，享年90歲。美聯社 分享 facebook

在位時間最久、因性醜聞而下台的前非裔美國國會眾議員康耶斯(John Conyers)，27日在底特律住所以90歲高齡去世。警方說，康耶斯似乎是自然死亡。

康耶斯是堅定的民權自由派，2017年成為因性騷擾而下台的政治人物之一。他1964年僅以108票之差首次贏得眾議員競選，但此後50年他一直穩操勝券，屢屢以超過80%支持率獲勝，包括在他的妻子因受賄而入獄期間。

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康耶斯初進國會時，為眾院僅有的六名非裔眾議員之一，他協助創辦國會非裔黨團並成為黨團領袖。

選民的忠誠使康耶斯說話率直，連同共和黨和本黨的民主黨人一起攻擊。他2004年批評小布希總統是非裔的災難，1979年稱時任總統卡特是個沒有希望、索求無度和誠實的書呆子。

康耶斯是終生利用他的影響力推動民權，經過15年努力終於成功立法，把馬丁路德金恩的生日作為國家節日，1986年開始紀念。

康耶斯2005年成為國際民權名人堂的11個成員之一，他的底特律選區辦公室聘用的民權傳奇人物蘿薩帕克斯(Rosa Parks)，從1965年一直做到1988年去世。

但在擔任國會眾議員近53年後，康耶斯成為首個因性醜聞而丟掉位置的國會議員。一名女助理表示，她因拒絕康耶斯的性騷擾而被解雇，其他說，他們親眼目睹康耶斯亂摸女職員和提出性要求。但康耶斯否認對他的指控，最終是以健康原因辭職。

康耶斯下台後曾表示，他的傳奇不容以任何方式被抹殺和詆毀，並將由他的子女繼承。