親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

在位最久、因性醜聞下台 前美國國會議員康耶斯90歲去世

2019-10-28 12:34世界日報 編譯孫梁／綜合27日電

前非裔國會眾議員康耶斯27日在底特律去世，享年90歲。美聯社
前非裔國會眾議員康耶斯27日在底特律去世，享年90歲。美聯社
分享

在位時間最久、因性醜聞而下台的前非裔美國國會眾議員康耶斯(John Conyers)，27日在底特律住所以90歲高齡去世。警方說，康耶斯似乎是自然死亡。

康耶斯是堅定的民權自由派，2017年成為因性騷擾而下台的政治人物之一。他1964年僅以108票之差首次贏得眾議員競選，但此後50年他一直穩操勝券，屢屢以超過80%支持率獲勝，包括在他的妻子因受賄而入獄期間。

康耶斯初進國會時，為眾院僅有的六名非裔眾議員之一，他協助創辦國會非裔黨團並成為黨團領袖。

選民的忠誠使康耶斯說話率直，連同共和黨和本黨的民主黨人一起攻擊。他2004年批評小布希總統是非裔的災難，1979年稱時任總統卡特是個沒有希望、索求無度和誠實的書呆子。

康耶斯是終生利用他的影響力推動民權，經過15年努力終於成功立法，把馬丁路德金恩的生日作為國家節日，1986年開始紀念。

康耶斯2005年成為國際民權名人堂的11個成員之一，他的底特律選區辦公室聘用的民權傳奇人物蘿薩帕克斯(Rosa Parks)，從1965年一直做到1988年去世。

但在擔任國會眾議員近53年後，康耶斯成為首個因性醜聞而丟掉位置的國會議員。一名女助理表示，她因拒絕康耶斯的性騷擾而被解雇，其他說，他們親眼目睹康耶斯亂摸女職員和提出性要求。但康耶斯否認對他的指控，最終是以健康原因辭職。

康耶斯下台後曾表示，他的傳奇不容以任何方式被抹殺和詆毀，並將由他的子女繼承。

底特律醜聞民主黨共和黨
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

川普看棒球賽 觀眾席噓聲四起並喊「把他關起來！」

2019-10-28 12:21

身陷裸照、三角戀醜聞 美國民主黨新科議員希爾辭職

2019-10-28 12:44

美加州野火告急 20萬人撤離

2019-10-28 12:47

飛行780天！美國無人太空戰機X-37B返地球

2019-10-28 12:45

德州農工大學校外派對槍響 2死14傷

2019-10-28 12:33

微軟拿到美國防部雲端100億美元合約 傳亞馬遜將抗爭

2019-10-28 11:55

分析／川普拿到救生索 競選連任的外交政策劇本出爐

2019-10-28 11:36

美議員：99.9%民眾安心 才會批准737 MAX復飛

2019-10-28 11:05

抖音掀美國國安疑慮 進駐矽谷挖角臉書人才

2019-10-28 11:04

川普建議美國公司接管敘利亞油田 專家砲轟

2019-10-28 10:26

伊斯蘭國首腦喪命 川普外交勝利卻難轉彈劾壓力

2019-10-28 07:49

德州農工大學校外槍響 2死10傷 嫌犯在逃

2019-10-28 00:57

德州農工大學校外派對傳槍擊 2死10傷

2019-10-27 20:32

泰國漁業勞權堪憂 川普取消貿易優惠

2019-10-27 19:17

影／美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

2019-10-27 16:35

最讓人期待的證人 波頓揭底川普或捍衛白宮？

2019-10-27 16:25

美駐烏大使遭革職 芮克作證：龐培歐作為讓人不安

2019-10-27 16:25

矛頭對準加州進步派 川普一大早再批波洛西賀錦麗

2019-10-27 16:25

鬧翻原因 馬提斯寧吞酸自殺不願讓川普花5000萬閱兵

2019-10-27 16:20

「必須有人對總統說不」凱利：若我在 川普不致受彈劾

2019-10-27 16:18

華生持有兒童色情圖 被捕控重罪

2019-10-27 12:36

IS領袖巴格達迪被擊斃！美軍突襲 川普將發表重大聲明

2019-10-27 12:34

川普私人律師朱利安尼誤撥電話給記者 透露急需錢

2019-10-27 12:31

加州野火燒 富人聘私家消防隊自保

2019-10-27 12:29

勞力市場吃緊 滑雪村缺人 加薪供宿招聘外國大學生

2019-10-27 12:29

人口普查頻傳假資訊 政府宣戰

2019-10-27 12:28

推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

2019-10-27 11:39

科州也築牆擋墨國？ 川普失言破紀錄

2019-10-27 11:07

廣告不實稱共和黨挺民主黨綠色新政 臉書下架

2019-10-27 10:20

日本皇室包袱重 德仁曾公開批評皇室職員壓迫雅子

2019-10-22 22:44
看更多

熱門文章

被軍犬追著跑！川普：IS首腦拖著3個孩子 哭叫引爆炸彈自盡

2019-10-27 21:44

川普證實 IS首腦巴格達迪已死

2019-10-27 21:27

「公務員天堂」待遇這麼好：550萬人平均年休42天

2019-10-27 14:19

美軍半夜炸IS 直升機、戰機、偵察機轟隆作響4小時

2019-10-27 19:36

「就像看電影」白宮發布川普在戰情室觀看IS任務照片 殺氣騰騰

2019-10-27 23:07

IS首腦巴格達迪身亡 川普：死得像膽小鬼

2019-10-28 00:20

龍象共舞？習近平和尼泊爾簽廿項協議 印度急也來不及了

2019-10-28 10:00

別再誤解 日本搭電扶梯應靜止非空出單側

2019-10-27 16:59

巴格達迪藏匿在敵人地盤 專家吃驚

2019-10-27 23:13

影／機上公然愛愛 空姐怒嗆：收起你的鳥！

2019-10-27 18:00

影／美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

2019-10-27 16:35

讀這個碩士真的可以加薪？金融時報管理學碩士排行出爐

2019-10-28 08:38

川普：巴格達迪死前邊跑邊哭 美防長：我不知那些細節

2019-10-28 08:33

萬聖節最強裝扮 32週孕婦巧扮「肥宅索爾」

2019-10-27 20:12

冷凍貨櫃命案 越南14家庭通報親人在英國失聯

2019-10-27 18:14

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-28 06:39

巴格達迪身亡 川普撿到槍

2019-10-27 23:19

英貨櫃39屍案 央視稱CNN欠中國人一個道歉

2019-10-28 11:14

川普：巴格達迪已被監控兩三周 美軍曾飛越俄領空

2019-10-27 21:58

外長見黃之鋒後 德國被中國打入外交冷宮

2019-10-27 20:11

37位美中經濟學家聯合聲明 呼籲放棄貿易戰另闢蹊徑

2019-10-27 17:53

記者曝偷渡英國血淚路：閩浙人難獲簽證 只能鋌而走險

2019-10-27 16:33

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

2019-10-28 12:21

捨不得石油？ 川普稱美軍將進駐敘利亞東部

2019-10-27 21:59

遊日注意！成田機場今起延長起降時間 居民憂噪音惡化

2019-10-27 18:43

法老婦廚房意外發現珍稀畫作 估可拍賣上億元

2019-10-27 18:26

庫存美國晶片將耗盡 華為5G考驗才剛開始

2019-10-28 09:14

美官員：美軍突襲伊斯蘭國首腦 特種部隊參與

2019-10-27 21:22

庫德族再回挺川普？美軍突襲IS 三方搶功

2019-10-28 00:01

不是在拍電影！美籍男身中16槍後步行3公里到醫院 警方：奇蹟

2019-10-27 13:25

最讓人期待的證人 波頓揭底川普或捍衛白宮？

2019-10-27 16:25

伊斯蘭國首腦斃命 美軍繼狙殺賓拉登後再建功

2019-10-27 22:51

比利時公主擁王位繼承權 成歐洲王室新星

2019-10-27 14:18

美軍突襲敘利亞 伊拉克國營電視台要播映影片

2019-10-27 16:54

賓拉登後遜尼派武裝 巴格達迪威脅世界既有秩序

2019-10-27 19:53

英貨櫃39屍案 司機被控39罪 20死者疑來自越南

2019-10-28 00:52

美軍突襲伊斯蘭國首腦 土耳其伊拉克爭功

2019-10-27 21:14

鬧翻原因 馬提斯寧吞酸自殺不願讓川普花5000萬閱兵

2019-10-27 16:20

9戰機轟2小時 滅IS老巢 村民驚恐一夜

2019-10-28 00:12

英貨櫃命案 司機被控39項過失殺人罪

2019-10-27 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top