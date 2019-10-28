德州農工大學校外派對槍響 2死14傷

2019-10-28 12:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合27日電



德州A&M大學商學院派對槍案，兩死14傷。美聯社 分享 facebook

一個槍手26日晚在美國德州農工大學商學院(A&M-Commerce)的校外派對開槍，導致兩人死亡和14人受傷，槍手乘局面混亂逃走，警方正在追捕嫌疑人，但沒說明他的身分。

槍案發生在A&M商學院的格林威爾(Greenville)校園外，派對是歡慶萬聖節和周末，但不是校方安排的，約750人參加。警方表示，槍手從後門闖入後持手槍射擊，他的目標可能是一個人，其他死傷者是隨機中彈。

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槍聲響起後現場一片混亂，包括槍手在內的數百人四處逃散。兩個死者都是男性，但不知是不是A&M商學院的學生，傷者中有四、五個學生。出席派對的多數是不到20歲的年輕人，部分人戴著萬聖節面具和裝飾。但槍手沒有戴面具或穿節日服飾，而是穿著套頭衣，現場也沒有找到槍手的武器。

槍案地點格林威爾鎮距達拉斯東北約60哩，為A&M大學系統發生的第二嚴重槍案。許多人在社群媒體貼出錄影，顯示身受重傷的人躺在地上，尖叫和哭喊，場面恐怖。警方表示，這種錄影沒有任何幫助。

派對是在一個專業的派對場所舉辦，位於一條高速公路旁，距格林威爾鎮2.5哩的鄉村地區，但不知派對場地有沒有安裝監控設備。

天亮後人們可見現場散落著許多面具、裝飾物和人們丟下的東西，地面還有許多血跡。