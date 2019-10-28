微軟拿到美國防部雲端100億美元合約 傳亞馬遜將抗爭

2019-10-28 11:55 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



微軟（Microsoft）上周五（25日）贏得指標意義重大的美國國防部100億美元雲端服務合約，多家外媒均報導，原被看好的亞馬遜（Amazon）是因總統川普介入而出局。彭博資訊最新的報導引述知情人士指出，亞馬遜正在考慮是否挑戰這個國防部決定。

彭博說，美國國防部未公布得標廠商之前，外界廣泛認為亞馬遜最具冠軍相，因為亞馬遜在雲端服務的營運規模非常龐大，而且先前已經取得過中央情報局（CIA）的雲端合約。

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華爾街日報也針對國防部把合約給微軟不給亞馬遜，報導了這將為微軟的Azure追趕亞馬遜Web Services增添可觀動能。亞馬遜是雲端服務的市場先趨，目前占有市場絕佳優勢。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上任後一直強化雲端服務，刺激了微軟的強勁業績成長。雲端服務已是家公司獲利的關鍵動力，也是投資人關注的焦點。

不過微軟內部有一些員工不滿公司去接國防部這張大訂單，認為這形同與國防部共謀「增加殺傷力」。