親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

分析／川普拿到救生索 競選連任的外交政策劇本出爐

2019-10-28 11:36聯合報 編譯馮克芸／即時報導

衛報27日分析指出，伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪在美軍的突襲中自殺身亡，這為深陷彈劾調查的美國總統川普提供了一條救生索，他迅速巧妙運用，製作出一套接下來競選連任的外交政策訊息：他以一己之力，給予IS致命重擊，而民主黨人企圖以彈劾來破壞他的成就。

衛報說，川普27日以50分鐘的電視演說，宣布巴格達迪死亡，演說中起初很嚴肅，後來就變得漫無邊際、虛榮自負，這預示他將政治操作，讓推動彈劾調查的政敵轉向。

川普的操作有以下重點：

•他強調民主黨國會領袖對此全程一無所知，因為他們可能洩密、不可靠。不出幾分鐘，川普的支持者就把彈劾調查聽證會，說成是不愛國的攻擊行動，攻擊對象是一位讓美國維持安全的領袖。

•川普對巴格達迪臨終前的描述「死得像條狗」、「像個膽小鬼」等，聽來像是一個電視影集中某個勝利首領的談話，他還證實自己在戰情室目睹美軍行動，「就像看電影」。

•川普在預先準備的聲明中，重點放在執行突襲的美軍特種部隊，但在回答記者提問的即席發言中，他把此事描述為他個人的成就。

•川普曾批前國防部長馬提斯「不夠強硬」、「名過其實」，但川普27日說：「我逮到了IS。馬提斯說要花兩年時間，我在一個月內就逮到他們。」

從川普提到此事可歸功的對象，可看出他會如何使用這項政治資本。他最先點明莫斯科，還提了許多次，明明俄國沒參與行動，只是接獲美方知會。川普也謝了土耳其好幾次，甚至還謝謝敘利亞政權。川普最後提到的是庫德族人，而且提到時有點不情願。

衛報指出，巴格達迪的死亡有助於凸顯一項外交政策訊息，這是川普為他競選連任巧妙製作出來的訊息：他以一己之力，給予IS致命重擊；在完成此事之際，美軍將撤出敘利亞，只在攸關美國經濟利益時才留下來。期間俄國及土耳其領袖有合作，而民主黨人企圖以彈劾來破壞他的成就。

立場向來傾向川普的福斯新聞節目主持人皮羅（Jeanine Pirro）已在推特發文說，她為川普除去巴格達迪感到驕傲，也許主導彈劾調查的眾院民主黨眾議員謝安達「應該開始注於美國的敵人，而非專注於他們自私的政治議題」。

衛報說，川普還有許多事可能搞不定，但毫無疑問，這位連部分政治盟友都已對他失去信心的美國總統，在巴格達迪死亡後，已形勢大好、實力大增。

美國總統川普27日在白宮宣布，IS首腦巴格達迪已在敘利亞的美軍突擊中自殺身亡。路...
美國總統川普27日在白宮宣布，IS首腦巴格達迪已在敘利亞的美軍突擊中自殺身亡。路透
分享

川普巴格達美軍
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

川普看棒球賽 觀眾席噓聲四起並喊「把他關起來！」

2019-10-28 12:21

身陷裸照、三角戀醜聞 美國民主黨新科議員希爾辭職

2019-10-28 12:44

美加州野火告急 20萬人撤離

2019-10-28 12:47

飛行780天！美國無人太空戰機X-37B返地球

2019-10-28 12:45

在位最久、因性醜聞下台 前美國國會議員康耶斯90歲去世

2019-10-28 12:34

德州農工大學校外派對槍響 2死14傷

2019-10-28 12:33

微軟拿到美國防部雲端100億美元合約 傳亞馬遜將抗爭

2019-10-28 11:55

美議員：99.9%民眾安心 才會批准737 MAX復飛

2019-10-28 11:05

抖音掀美國國安疑慮 進駐矽谷挖角臉書人才

2019-10-28 11:04

川普建議美國公司接管敘利亞油田 專家砲轟

2019-10-28 10:26

伊斯蘭國首腦喪命 川普外交勝利卻難轉彈劾壓力

2019-10-28 07:49

德州農工大學校外槍響 2死10傷 嫌犯在逃

2019-10-28 00:57

德州農工大學校外派對傳槍擊 2死10傷

2019-10-27 20:32

泰國漁業勞權堪憂 川普取消貿易優惠

2019-10-27 19:17

影／美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

2019-10-27 16:35

最讓人期待的證人 波頓揭底川普或捍衛白宮？

2019-10-27 16:25

美駐烏大使遭革職 芮克作證：龐培歐作為讓人不安

2019-10-27 16:25

矛頭對準加州進步派 川普一大早再批波洛西賀錦麗

2019-10-27 16:25

鬧翻原因 馬提斯寧吞酸自殺不願讓川普花5000萬閱兵

2019-10-27 16:20

「必須有人對總統說不」凱利：若我在 川普不致受彈劾

2019-10-27 16:18

華生持有兒童色情圖 被捕控重罪

2019-10-27 12:36

IS領袖巴格達迪被擊斃！美軍突襲 川普將發表重大聲明

2019-10-27 12:34

川普私人律師朱利安尼誤撥電話給記者 透露急需錢

2019-10-27 12:31

加州野火燒 富人聘私家消防隊自保

2019-10-27 12:29

勞力市場吃緊 滑雪村缺人 加薪供宿招聘外國大學生

2019-10-27 12:29

人口普查頻傳假資訊 政府宣戰

2019-10-27 12:28

推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

2019-10-27 11:39

科州也築牆擋墨國？ 川普失言破紀錄

2019-10-27 11:07

廣告不實稱共和黨挺民主黨綠色新政 臉書下架

2019-10-27 10:20

日本皇室包袱重 德仁曾公開批評皇室職員壓迫雅子

2019-10-22 22:44
看更多

熱門文章

被軍犬追著跑！川普：IS首腦拖著3個孩子 哭叫引爆炸彈自盡

2019-10-27 21:44

川普證實 IS首腦巴格達迪已死

2019-10-27 21:27

「公務員天堂」待遇這麼好：550萬人平均年休42天

2019-10-27 14:19

美軍半夜炸IS 直升機、戰機、偵察機轟隆作響4小時

2019-10-27 19:36

「就像看電影」白宮發布川普在戰情室觀看IS任務照片 殺氣騰騰

2019-10-27 23:07

IS首腦巴格達迪身亡 川普：死得像膽小鬼

2019-10-28 00:20

龍象共舞？習近平和尼泊爾簽廿項協議 印度急也來不及了

2019-10-28 10:00

別再誤解 日本搭電扶梯應靜止非空出單側

2019-10-27 16:59

巴格達迪藏匿在敵人地盤 專家吃驚

2019-10-27 23:13

影／機上公然愛愛 空姐怒嗆：收起你的鳥！

2019-10-27 18:00

影／美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

2019-10-27 16:35

讀這個碩士真的可以加薪？金融時報管理學碩士排行出爐

2019-10-28 08:38

川普：巴格達迪死前邊跑邊哭 美防長：我不知那些細節

2019-10-28 08:33

萬聖節最強裝扮 32週孕婦巧扮「肥宅索爾」

2019-10-27 20:12

冷凍貨櫃命案 越南14家庭通報親人在英國失聯

2019-10-27 18:14

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-28 06:39

巴格達迪身亡 川普撿到槍

2019-10-27 23:19

英貨櫃39屍案 央視稱CNN欠中國人一個道歉

2019-10-28 11:14

川普：巴格達迪已被監控兩三周 美軍曾飛越俄領空

2019-10-27 21:58

外長見黃之鋒後 德國被中國打入外交冷宮

2019-10-27 20:11

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

2019-10-28 12:21

37位美中經濟學家聯合聲明 呼籲放棄貿易戰另闢蹊徑

2019-10-27 17:53

記者曝偷渡英國血淚路：閩浙人難獲簽證 只能鋌而走險

2019-10-27 16:33

捨不得石油？ 川普稱美軍將進駐敘利亞東部

2019-10-27 21:59

法老婦廚房意外發現珍稀畫作 估可拍賣上億元

2019-10-27 18:26

遊日注意！成田機場今起延長起降時間 居民憂噪音惡化

2019-10-27 18:43

庫存美國晶片將耗盡 華為5G考驗才剛開始

2019-10-28 09:14

庫德族再回挺川普？美軍突襲IS 三方搶功

2019-10-28 00:01

美官員：美軍突襲伊斯蘭國首腦 特種部隊參與

2019-10-27 21:22

不是在拍電影！美籍男身中16槍後步行3公里到醫院 警方：奇蹟

2019-10-27 13:25

最讓人期待的證人 波頓揭底川普或捍衛白宮？

2019-10-27 16:25

伊斯蘭國首腦斃命 美軍繼狙殺賓拉登後再建功

2019-10-27 22:51

比利時公主擁王位繼承權 成歐洲王室新星

2019-10-27 14:18

美軍突襲敘利亞 伊拉克國營電視台要播映影片

2019-10-27 16:54

賓拉登後遜尼派武裝 巴格達迪威脅世界既有秩序

2019-10-27 19:53

英貨櫃39屍案 司機被控39罪 20死者疑來自越南

2019-10-28 00:52

鬧翻原因 馬提斯寧吞酸自殺不願讓川普花5000萬閱兵

2019-10-27 16:20

美軍突襲伊斯蘭國首腦 土耳其伊拉克爭功

2019-10-27 21:14

9戰機轟2小時 滅IS老巢 村民驚恐一夜

2019-10-28 00:12

英貨櫃命案 司機被控39項過失殺人罪

2019-10-27 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top