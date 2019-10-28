分析／川普拿到救生索 競選連任的外交政策劇本出爐
衛報27日分析指出，伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪在美軍的突襲中自殺身亡，這為深陷彈劾調查的美國總統川普提供了一條救生索，他迅速巧妙運用，製作出一套接下來競選連任的外交政策訊息：他以一己之力，給予IS致命重擊，而民主黨人企圖以彈劾來破壞他的成就。
衛報說，川普27日以50分鐘的電視演說，宣布巴格達迪死亡，演說中起初很嚴肅，後來就變得漫無邊際、虛榮自負，這預示他將政治操作，讓推動彈劾調查的政敵轉向。
川普的操作有以下重點：
•他強調民主黨國會領袖對此全程一無所知，因為他們可能洩密、不可靠。不出幾分鐘，川普的支持者就把彈劾調查聽證會，說成是不愛國的攻擊行動，攻擊對象是一位讓美國維持安全的領袖。
•川普對巴格達迪臨終前的描述「死得像條狗」、「像個膽小鬼」等，聽來像是一個電視影集中某個勝利首領的談話，他還證實自己在戰情室目睹美軍行動，「就像看電影」。
•川普在預先準備的聲明中，重點放在執行突襲的美軍特種部隊，但在回答記者提問的即席發言中，他把此事描述為他個人的成就。
•川普曾批前國防部長馬提斯「不夠強硬」、「名過其實」，但川普27日說：「我逮到了IS。馬提斯說要花兩年時間，我在一個月內就逮到他們。」
從川普提到此事可歸功的對象，可看出他會如何使用這項政治資本。他最先點明莫斯科，還提了許多次，明明俄國沒參與行動，只是接獲美方知會。川普也謝了土耳其好幾次，甚至還謝謝敘利亞政權。川普最後提到的是庫德族人，而且提到時有點不情願。
衛報指出，巴格達迪的死亡有助於凸顯一項外交政策訊息，這是川普為他競選連任巧妙製作出來的訊息：他以一己之力，給予IS致命重擊；在完成此事之際，美軍將撤出敘利亞，只在攸關美國經濟利益時才留下來。期間俄國及土耳其領袖有合作，而民主黨人企圖以彈劾來破壞他的成就。
立場向來傾向川普的福斯新聞節目主持人皮羅（Jeanine Pirro）已在推特發文說，她為川普除去巴格達迪感到驕傲，也許主導彈劾調查的眾院民主黨眾議員謝安達「應該開始注於美國的敵人，而非專注於他們自私的政治議題」。
衛報說，川普還有許多事可能搞不定，但毫無疑問，這位連部分政治盟友都已對他失去信心的美國總統，在巴格達迪死亡後，已形勢大好、實力大增。
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