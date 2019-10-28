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德州農工大學校外槍響 2死10傷 嫌犯在逃

2019-10-28 00:57聯合報 編譯羅方妤／綜合報導

美國康維斯德州農工大學附近一場派對活動廿六日晚間驚傳槍擊案，警方和醫護人員在現場...
美國康維斯德州農工大學附近一場派對活動廿六日晚間驚傳槍擊案，警方和醫護人員在現場處理。（歐新社）
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美國德州廿六日晚間驚傳槍擊案，一名男子在康維斯德州農工大學（Texas A&M Commerce）校園附近的一個派對活動掃射，造成至少兩人死亡，十人受傷，嫌犯仍在逃。

校方在廿七日清晨表示，槍擊案並非發生在校園內。當地警方說，這場派對疑為康維斯德州農工大學一個兄弟會主辦的學年開始返校派對，他們正在確認是否有學生受害以及槍手作案動機。

當地電視台記者懷特利報導，這起槍擊案發生在一家名為The Party Venue的夜店內。事發地點在德州亨特郡格林維爾市郊外，和康維斯德州農工大學距離不遠。

亨特郡副警長艾克斯福說，事發時現場約七百五十人，當時夜店內的活動可能是康維斯德州農工大學一個兄弟會主辦，但這場活動事先並未向校方報備。

校方發言人強生在聲明中表示：「我們向槍擊案受害者及其親友表達哀悼並為他們祈禱」，聲明又說，德州農工大學及其校警部門正和當地警方合作，確認是否有學生在槍擊案中受害。警方正持續調查該案。

德州農工大學警察部門推文表示，槍擊案發生在校外，案發現場可能有該校學生，校方正在查證。

The Party Venue夜店臉書頁面顯示，他們提供活動場地出租。店主表示，德州農工大學商學院兄弟會向他們租賃場地，舉辦活動。這裡確實發生事情。但沒有提供更多細節。

德州農工大學商學院稍早推文說，這是學生返校的周末。杭特地區醫療中心告訴ＣＮＮ，他們有接到傷患，但沒有提供傷者人數和狀態細節。

槍擊夜店返校警察
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