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白宮發布川普在戰情室觀看IS任務照片 殺氣騰騰

2019-10-27 23:07聯合報 編譯李京倫／即時報導

白宮社群媒體主任史卡維諾，27日在推特上發布總統川普在白宮戰情室的照片，當時美軍正在逼近IS首腦巴格達迪藏身處。

川普坐在中央，左二是副總統潘斯，左一是白宮國家安全顧問歐布萊恩，右二是國防部長艾思博，右一是參謀首長聯席會議主席密利。

川普在全國電視演說中提到，自己在白宮戰情室觀看行動過程，「就像看電影」，日後可能會釋出這段影片，讓世界知道巴格達迪不是以英雄之姿死亡。

白宮發布川普（中）在戰情室觀看IS任務照片。（法新社）
白宮發布川普（中）在戰情室觀看IS任務照片。（法新社）
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