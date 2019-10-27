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直播／川普證實 IS首腦巴格達迪已死

德州農工大學校外派對傳槍擊 2死10傷

2019-10-27 20:32聯合報 編譯羅方妤／即時報導

美國德州26日晚間驚傳槍擊案，一名男子在康維斯德州農工大學（Texas A&M Commerce）校外的一個派對活動掃射，造成至少2人死亡，10人受傷，嫌犯仍在逃。

校方在27日清晨表示，該槍擊案並非發生在校園內。當地警方說，這場派對疑為康維斯德州農工大學一個兄弟會主辦的學年開始派對，他們正在確認是否有學生受害以及槍手作案動機。

當地電視台WFAA記者懷特利報導，這起槍擊案發生在一家名為The Party Venue的夜店內。事發地點在德州亨特郡格林維爾市郊外，和康維斯德州農工大學距離不遠。

亨特郡副警長艾克斯福說，事發時現場約有750人，當時夜店內的活動可能是康維斯德州農工大學一個兄弟會主辦，但這場活動事先並未向校方報備。

校方發言人強生在聲明中表示：「我們向槍擊案受害者及其親友表達哀悼並為他們祈禱。」聲明又說，德州農工大學及其校警部門正和當地警方合作，確認是否有學生在槍擊案中受害。警方正持續調查該案。

德州農工大學警察部門推文表示，槍擊案發生在校外，案發現場可能有該校學生，校方正在查證。

美國CNN子公司KTVT現場轉播顯示，大批警力出現在德州格林威爾380號高速公路旁的The Party Venue夜店。

該店臉書頁面顯示，他們提供活動場地出租。店主接受CNN採訪時表示，德州農工大學商學院兄弟會向他們租賃場地，舉辦活動。店主說，這裡確實發生事情。但沒有提供更多細節。

德州農工大學商學院稍早推文說，這是學生返校的周末。杭特地區醫療中心告訴CNN，他們有接到傷患，但沒有提供傷者人數和狀態細節。

美國康維斯德州農工大學附近一場派對活動26日晚間驚傳槍擊案，警方和醫護人員在現場...
美國康維斯德州農工大學附近一場派對活動26日晚間驚傳槍擊案，警方和醫護人員在現場處理。（歐新社）
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