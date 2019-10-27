泰國漁業勞權堪憂 川普取消貿易優惠

2019-10-27 19:17 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國認為泰國漁業勞權改善進步不佳，決定取消泰國漁業出口美國的貿易優惠。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook 貿易戰波及泰國？日前美國宣布，由於泰國漁業的勞權紀錄不佳，決定取消對泰國至少13億美金的貿易優惠。泰國是世界第三大漁業出口國，因此對泰國而言是嚴重的打擊。不過泰國政府發言人回應說，改革的路不好走，但沒有針對此項制裁多做回應。

川普下令制裁

根據《半島電視台》報導，川普在寄給眾議院多數黨領袖裴洛西的信中提到，由於泰國在漁業捕撈作業的勞權紀錄自2015年開始就列入不佳狀態，他希望對泰國的漁業出口進行制裁，以改善當地嚴重非法捕撈的狀況。

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《半島》提到，雖然歐盟在今年年初認為泰國在打擊非法漁業與改善漁業勞權上已有改善，進而取消對泰國的制裁，但美國卻反其道而行，仍對泰國政府的努力感到不滿足，希望以此督促泰國政府。

13美金損失

協議將於2020年4月生效，估計對泰國會造成13億美金的損失。除漁業出口外，蔬果類、服裝類與電子產品出口也將喪失貿易優惠。根據美國貿易總署2018年的統計，泰國對美出口的貿易總值達319億美金，因此這次的貿易制裁對泰國也是巨大的傷害。

《印度快報》提到，國際人權觀察組織亞洲分區領導人羅伯森非常樂見美國這次對泰國的制裁。根據觀察的結果，他們認為泰國政府並沒有保障本國勞工與外籍移工與雇主爭取合理權益，是非常「可悲」的行為。而泰國政府發言人僅以「改革需要長時間努力」回應美國制裁。

圖說：美國認為泰國漁業勞權改善進步不佳，決定取消泰國漁業出口美國的貿易優惠。（Photo on Wikimedia Commons）

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