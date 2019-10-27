37位美中經濟學家聯合聲明 呼籲放棄貿易戰另闢蹊徑

2019-10-27 17:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



美國與中國大陸多位知名經濟學家呼籲這兩大國放棄貿易戰，採取一種可給予雙方更多餘裕、可繼續進行本國國內經濟政策、並反擊衝擊因素的新路線。

包括史提格里茲（Joseph Stiglitz）、史賓塞（Michael Spence）與另外三位諾貝爾獎得主在內的37位經濟學家27日在中國大陸發表聯合聲明，對美中貿易衝突陷入二元論戰表達惋惜，因為這樣的爭論僅形成兩種解決方式，亦即中國大陸進行全面式的經濟改革，促成經濟模式的融合趨同，要不就是損害經濟的美中「脫鉤」。

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經濟學家們主張一種較合理的未來貿易關係架構，讓中國大陸獲得空間可追求目前時常成為美國批評目標的產業政策，同時間也讓美國在中國大陸的政策損害美國利益之時，能有更多迴旋餘地以特定目標的關稅進行回應。

這份聲明表示：「我們相信這樣的方式能在無須假定經濟模式必須趨同的情況下，維護雙方之間從貿易獲得的大部分利益。」他們認為，這也會符合當前的多邊貿易體系，儘管這會讓美國與中國大陸在當前世界貿易組織（WTO）規則之下擴大權利。

這些經濟學家所推動的方式是象徵性的，經濟學家希望藉由這些方式來回應美國總統川普挑戰全球經濟當前治理的模式。雖然許多國家試圖捍衛WTO與其他機構、對抗來自川普的攻擊，但也有愈來愈多政治界聲音坦承當前的制度在處理中國大陸經濟崛起的問題時並不管用，而且對其他經濟體的影響力也令人質疑。

在37位美、中經濟學家發出聯合聲明之際，正值川普正努力敲定他所形容、與中國大陸達成的「第一階段」貿易停戰，以避免美中貿易戰進一步升溫。預料中國大陸將承諾對美國的農業採購量恢復至美國去年開始加徵新關稅之前的相同水準，美國則暫緩進一步加徵關稅的威脅，另外，預料協議還會納入中國對智慧財產權改革與匯率操縱的相關承諾。

這次的聯合聲明行動是由紐約大學法學教授雷蒙（Jeffrey Lehman）、哈佛經濟學家羅德里克（Dani Rodrik）與北京大學國家發展研究院院長姚洋所率領。羅德里克向來批評全球化，並且提倡讓各國有「政策空間」追求並保護國內經濟優先措施，他還主張當前的全球貿易制度經常侵犯到各國的主權。其他簽署聲明的學者包括前世銀首席經濟學家林毅夫與巴蘇（Kaushik Basu）。