矛頭對準加州進步派 川普一大早再批波洛西賀錦麗

2019-10-27 16:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



川普總統一早四點半鐘就發推特抨擊眾院議長波洛西，任自己的舊金山選區環境髒亂於不顧，卻忙著進行彈劾總統。 川普推特 分享 facebook 川普總統26日上午連串推文，繼續他與傾向進步派的加州的恩怨情仇，批評波洛西、謝安達、賀錦麗這三個加州民選官員。

川普先挖苦眾院議長波洛西代表的舊金山選區，宣稱當地情況糟得違反許多衛生和環境法規，積欠聯邦政府幾十億元，波洛西卻只顧推動彈劾。

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曾批評舊金山遊民人口眾多的川普，宣稱舊金山的情況嚴重影響太平洋和水供應，而「我們應該在整個城市爛掉之前，共同努力清理那些危險垃圾和無家可歸場所」。

他警告說：「波洛西必須處理這種亂七八糟的情況，扭轉她的選區。」

他接著攻擊代表洛杉磯選區，並帶頭進行彈劾調查的眾院情報委員會主席謝安達，宣稱謝安達「捏造」川普與烏克蘭總統的通話內容。

他推文說，「烏克蘭調查與以前所有其他垃圾一樣腐敗和虛假。連變形謝安達捏造我在電話說話都被逮到欺騙！」

謝安達宣稱他只是模仿譏嘲川普講電話的語氣，雖然他的「表演」有些偏離事實。

川普也盯上民主黨總統參選人賀錦麗，批評她拒絕參加在南卡羅來納州傳統黑人大學班乃迪特學院舉行的刑法改革論壇。兩人為爭取非洲裔選民隔空交鋒。

賀錦麗25日說，她無法參加這個論壇，因為幾十年來宣揚大肆囚禁和推動把無辜黑人兒童處死的川普獲得頒獎，而且媒體報導除了10人之外班乃迪特學生都不准參加論壇。

川普推文駁斥說：「輸得很慘的總統參選人賀錦麗今天不去參加以非洲裔美國人為主的極好活動，因為我促成和簽署重大的刑法改革法案，昨天在這個活動獲得重大獎賞。」

他繼續寫道：「(刑法改革)對非洲裔美國人社區(和所有其他社區)有很大的幫助，雖然大家極度想要，可是以前的政府都做不到。這一點和歷來最好的失業數字是賀錦麗絕對無法為非洲裔美國人做到的。」