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美駐烏大使遭革職 芮克作證：龐培歐作為讓人不安

2019-10-27 16:25世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

主管歐洲事務的代理助理國務卿芮克(Philip Reeker)，26日向主持彈劾調查的眾院委員會作證，談到國務卿龐培歐川普政府與烏克蘭的往來扮演的角色。

川普總統藉著軍援向烏克蘭施壓，促其調查白登，正是彈劾調查的焦點。

芮克在閉門會議，接受眾院情報、監督和外交等三個委員會問話八個多小時，答覆他是否對施壓之事知情，以及美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契今年5月被召回之事。

尤凡諾維契是歷經兩黨政府的職業外交官，據悉她對川普政府要外國協助川普競選連任表示關切，因此遭到革職。參加閉門聽證的眾議員事後說，就像以前那些證人一樣，芮克表示他對尤凡諾維契遭到革職感到不安。

消息人士說，芮克也獲川普政府指示不要出席作證，可是芮克接到國會傳票仍決定接受問話

外交委員會共和黨委員裴瑞(Scott Perry)強調，他覺得芮克的證詞並未顯示總統或他身邊任何人與烏克蘭官員打交道有不當之舉。

他說：「證人的證詞沒有任何地方證實對總統的指控。」

但是，民主黨人看法不同。監督委員會委員林奇(Stephen Lynch)說，芮克對總統的不當作為提供更多證據。

林奇說：「他證實以前的證人和他們的證詞，因此在這方面很有幫助。我覺得可以說這是比我們原來預期的遠更豐富的消息來源。」

「華爾街日報」26日報導，芮克準備向國會陳述他曾試圖為尤凡諾維契爭取支持，可是遭到龐培歐阻撓，而龐培歐為川普處理尤凡諾維契的方式辯護，使國務院許多資深官員感到憤怒。

共和黨眾議員梅杜斯(Mark Meadows)批評媒體存心誇大根本沒什麼的證詞，宣稱芮克在烏克蘭事件只是「B級角色」，沒有直接參與，也沒有第一手資料。

川普烏克蘭龐培歐
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