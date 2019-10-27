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最讓人期待的證人 波頓揭底川普或捍衛白宮？

2019-10-27 16:25世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

波頓證詞引起揣測和期待。 法新社
波頓證詞引起揣測和期待。 法新社
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眾院對川普總統展開的彈劾調查進入第二個月，而調查人員最想問話的對象莫過於曾任白宮國家安全顧問的波頓(John Bolton)；媒體報導，波頓的律師已針對他出席作證的可能性，聯絡了主持彈劾調查的眾院委員會，也因此引發期待和揣測。

波頓曾暗中批評川普的外交政策，宣稱「儘管有那些友好的字條和合照，北韓並不是我們的朋友，也絕不會是」。不過，他也宣稱國家安全「正受到來自內部的攻擊」，並批評「激進的民主黨人」。

「紐約時報」報導，這些互相矛盾的論調讓人抓狂。上個月離開白宮的波頓，究竟是遭到開除或自動辭職說法不一，而他是否與川普徹底鬧翻的猜想，讓人揣測他究竟會向眾院調查人員揭川普的底，還是他會跟川普一樣，認為民主黨人出於黨派之私，不顧一切的發動不正當的彈劾。

這絕非無謂的空談。其他證人一再提到波頓反對川普向烏克蘭施壓的做法，並警告川普的私人律師朱利安尼根本是個「手榴彈」，會把每一個人炸得粉身碎骨。

但是，波頓雖是彈劾調查的討論焦點，這個向來高談闊論的前福斯新聞政論家卻反常的三緘其口。

那些多年來罵他是極端保守派戰爭販子的民主黨人，現在突然把他當成能坐實川普濫用職權以促進本身政治利益的重要證人。

據悉波頓的律師就他出席作證的可能性，與主持彈劾調查的眾院委員會保持連絡。不過，他與接替他代理國安顧問的古柏曼(Charles Kupperman)找同一個律師，而這個律師25日要求法官決定古柏曼究竟應遵照眾院的傳票接受問話，還是遵照白宮的命令拒絕作證。波頓也可能採循同樣的做法，因此要他作證可能還有得等。

如果他真的出席作證，他可能為導致彈劾行動的一些關鍵事件提供解答。身為國安顧問，他理應負責主管政府的外交政策機制，川普和朱利安尼卻繞過他向烏克蘭施壓，而他可能對箇中關竅知之甚詳。不過，白宮也勢必想盡辦法阻止他抖露內幕。

川普白宮民主黨
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