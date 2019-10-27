最讓人期待的證人 波頓揭底川普或捍衛白宮？

2019-10-27 16:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



波頓證詞引起揣測和期待。 法新社 分享 facebook 眾院對川普總統展開的彈劾調查進入第二個月，而調查人員最想問話的對象莫過於曾任白宮國家安全顧問的波頓(John Bolton)；媒體報導，波頓的律師已針對他出席作證的可能性，聯絡了主持彈劾調查的眾院委員會，也因此引發期待和揣測。

波頓曾暗中批評川普的外交政策，宣稱「儘管有那些友好的字條和合照，北韓並不是我們的朋友，也絕不會是」。不過，他也宣稱國家安全「正受到來自內部的攻擊」，並批評「激進的民主黨人」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「紐約時報」報導，這些互相矛盾的論調讓人抓狂。上個月離開白宮的波頓，究竟是遭到開除或自動辭職說法不一，而他是否與川普徹底鬧翻的猜想，讓人揣測他究竟會向眾院調查人員揭川普的底，還是他會跟川普一樣，認為民主黨人出於黨派之私，不顧一切的發動不正當的彈劾。

這絕非無謂的空談。其他證人一再提到波頓反對川普向烏克蘭施壓的做法，並警告川普的私人律師朱利安尼根本是個「手榴彈」，會把每一個人炸得粉身碎骨。

但是，波頓雖是彈劾調查的討論焦點，這個向來高談闊論的前福斯新聞政論家卻反常的三緘其口。

那些多年來罵他是極端保守派戰爭販子的民主黨人，現在突然把他當成能坐實川普濫用職權以促進本身政治利益的重要證人。

據悉波頓的律師就他出席作證的可能性，與主持彈劾調查的眾院委員會保持連絡。不過，他與接替他代理國安顧問的古柏曼(Charles Kupperman)找同一個律師，而這個律師25日要求法官決定古柏曼究竟應遵照眾院的傳票接受問話，還是遵照白宮的命令拒絕作證。波頓也可能採循同樣的做法，因此要他作證可能還有得等。

如果他真的出席作證，他可能為導致彈劾行動的一些關鍵事件提供解答。身為國安顧問，他理應負責主管政府的外交政策機制，川普和朱利安尼卻繞過他向烏克蘭施壓，而他可能對箇中關竅知之甚詳。不過，白宮也勢必想盡辦法阻止他抖露內幕。