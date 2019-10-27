鬧翻原因 馬提斯寧吞酸自殺不願讓川普花5000萬閱兵

2019-10-27 16:20 世界日報 編譯樊蕙／綜合26日電



前國防部長馬提斯（左）抵死不讓川普舉行閱兵，種下川普心結。圖為川普與馬提斯在白宮簡報時形同陌路。 路透社 分享 facebook 前國防部長馬提斯(Jim Mattis)與川普總統的多次衝突，相關細節都將曝光；他合作過的演說撰稿人史諾德格拉斯(Guy Snodgrass)的新書《稍待片刻：與馬提斯一窺川普的五角大樓》(Holding The Line: Inside Trump`s Pentagon With Secretary Mattis，暫譯)預定29日出版。

「每日郵報」(Daily Mail.com)搶先披露的內容指出，馬提斯曾告訴助理，他寧可「吞酸輕生」也不准川普花5000萬辦「勝利閱兵」(Victory Parade)，還說川普與俄羅斯總統普亭的高峰會只是白宮為了取得「即時滿足」而進行的表演。

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書中也提到，馬提斯一度對記者團坦承，關於川普的事「我不會試圖美化一切，卻徒勞無功。」

馬提斯對於美國身為世界警察的觀點，與川普試圖讓駐世界各地美軍回家、或要求其他國家付錢請美軍留在原地的政策相牴觸。

川普曾非常欣賞馬提斯，並在2017年1月上任後任命他為國防部長，馬提斯也被認為是白宮內閣「房間裡的大人」，即能夠控制住川普的人之一；但從一開始，兩人關係就越來越緊張。

書中說，川普剛上任數周，在五角大樓的英雄禮堂頒布備受爭議的穆斯林國家民眾旅遊禁令時，讓馬提斯猝不及防。

史諾德格拉斯寫道，由於早在六個月前馬提斯就曾批評這種政策，所以川普可能是「刻意讓馬提斯難堪」。

書中也寫道，馬提斯試圖尊敬這位最高統帥，但卻很難了解他；他還一度請求白宮總結關於川普的資料供他參考。

他收到的回答是：「川普喜歡建造、喜歡權勢、喜歡被視為懲罰霸凌者的人，也喜歡當佼佼者或擁有最好或最多的事物。」

史諾德格拉斯寫道，馬提斯以為「迎合川普總統的核心理念也許可以讓他更能接受簡報內容」，結果卻以慘敗收場。

書中稱，馬提斯也很不習慣川普「推特治國」的風格，讓他跟所有人一起透過推特才知道，原來川普打算禁止變性人加入軍隊。

馬提斯還曾經比出手槍的手勢，對準自己的頭部說：「大家都不許動，不然人質就會中槍」；藉以形容川普造成政府的混亂。

史諾德格拉斯描述，當其他「房間裡的大人」、包括前國務卿提勒森(Rex Tillerson)、前首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)等人，不是辭職就是被開除時，馬提斯就知道大事不妙了。

馬提斯告訴身邊的助手：「白宮已經不值得信賴；它現在太不遵守紀律了。」

去年6月，馬提斯在私人聚會中提到：「我不覺得川普的政策能讓美國變強大。」

馬提斯的助理甘蒂絲‧庫瑞爾(Candace Currier)在聲明中說：「馬提斯還沒看過這本書，也不打算看」；但她沒有評論本書內容的正確性。