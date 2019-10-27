「必須有人對總統說不」凱利：若我在 川普不致受彈劾

2019-10-27 16:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



前白宮幕僚長凱利後悔離職，讓川普捲入彈劾風暴。圖為凱利（右）在白宮橢圓形辦公室對川普建言。 路透社 分享 facebook 曾任川普總統白宮幕僚長的凱利 (John Kelly)，曾警告川普如找個唯唯諾諾的人接替他當幕僚長會導致彈劾；而他現在對當時決定辭職感到後悔。

凱利離開白宮不到一年，眾院民主黨就對川普展開彈劾調查；這位已退休的陸戰隊四星上將，認為代理白宮幕僚長穆瓦尼和其他顧問應為此負責，因為他們無法或不願阻止總統惹麻煩。

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69歲的凱利說，他離職前幾天曾私下警告川普，如不找個能遏制川普衝動行事的人當幕僚長，川普會受到彈劾。他認為如自己繼續留在白宮，川普不致陷入現在的局面。

凱利接受「華盛頓觀察家報」訪問時說：「我們那個時候還在找接替我的人選，而我跟他說，不論你做什麼，不要用只會唯唯諾諾、不跟你說實話的人(yes man)，因為你如果這樣做，我相信你會受到彈劾。」

他說：「那是將近11個月前的事情，而我對當時離開想了很多。看到現在的情況讓我很難過，因為我相信如果我還在那裡，或有個像我一樣的人在那裡，他不會到處惹麻煩。」

眾院可望在耶誕節前對彈劾條款進行表決，隨後參院將進行審判，以決定川普是否應該遭到罷黜。這一切源自川普涉嫌扣下對烏克蘭的軍事援助，逼烏克蘭總統調查明年可能與他爭奪白宮寶座的白登。

凱利並未表示他是否贊成彈劾行動或調查，但斷然表示這種發展其實可以避免，鬧到這個地步白宮難辭其咎，雖然川普的許多盟友堅持國會民主黨存心用任何藉口彈劾川普。

凱利說：「有人得擔任指導，跟總統說他有沒有權力，或叫總統不要那樣做。不要找只會點頭說『總統聖明』的人，因為你會遭到彈劾。」

他說：「應該施行忠告系統，引進專家，與總統討論，讓他能做明智決定。顯然沒有這種系統。我對離開感到難過。」