IS領袖巴格達迪被擊斃！美軍突襲 川普將發表重大聲明
2019-10-27 12:34
聯合報 編譯田思怡
／即時報導
CNN報導，美國國防部高級官員說，美軍周六（26日）在敘利亞北部鎖定伊斯蘭國（IS）領導人巴格達迪進行特別突襲，據信已經將他擊斃，巴格達迪引爆自殺炸彈背心身亡，但還需DNA檢測證實。美國中央情報局（CIA）協助找到巴格達迪的下落。
白宫宣布，美國總統川普將在美東時間周日（27日）上午9時（台灣時間27日晚間9時）對全美發布「重大聲明」。一名官員告訴CNN，這項宣布與外交政策有關。白宮官員周六深夜為聲明做準備。
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巴格達迪已躲藏五年，今年四月，IS媒體al-Furgan發布巴格達迪的影片，一名貎似巴格達迪的男子在影片中發表談話，若果真是他，這是他自2014年7月以來首度現身。
川普26日深夜推文說：「剛發生了非常大條的事！」有網友猜測，川普指的是美軍在對巴格達迪特別突襲中將他擊斃。
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