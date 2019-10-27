華生持有兒童色情圖 被捕控重罪

2019-10-27 12:36 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



一名緬因州立大學法明頓分校(University of Maine at Farmington)華裔學生，日前因持有超過100張兒童色情圖片被警方逮捕，後被大陪審團以相關的C類重罪起訴；被告翌日過堂時不認罪，並要求聘用私人律師，尚不能在律師缺席下支付1000元保釋金，下次上庭時間為11月22日。

根據法明頓警方消息，27歲的華裔男子梁樂(Yue Liang，以下皆音譯)，因在今年1月19日到3月19日間在網上搜索並下載超過100張未成年人的色情圖片，被緬因州電腦罪案調查小組(Maine State Police Computer Crimes Unit)警方調查。

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經過調查，法明頓大學校警於22日逮捕了報住在緬因州立大學法明頓分校Scott學生宿舍的梁樂，同一日他被大陪審團以一項持有未成年人色情影像起訴。

被告於23日通過視頻在法明頓地區法院過堂，他通過中文翻譯表示不認罪；法官克利福德(Robert Clifford)宣布保釋金為1000元，並禁止他在候審時使用相同的電子設備搜索任何色情影像。

克利福德說，由於梁樂拒絕法庭指派的公派律師，要求聘用私人律師，他需在有律師的情況下，才能交保候審，並宣布被告將於11月22日在佛蘭克林郡高等法院(Franklin County Superior Court)再次上庭。

緬因州立大學法明頓分校校長塞爾納(Edward Serna)在梁樂被捕後，發布聲明承認其被捕，並表示法院已對被告下達不得入校的禁令(No Trespass Order)，禁止他在被起訴期間進入校園以及附近區域，「本校將監督每一項法律程序實施，採取措施確保學生與教職員工的安全」。