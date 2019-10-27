親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

影／人進不來？ 韓承諾當選開放澎湖小三通

川普私人律師朱利安尼誤撥電話給記者 透露急需錢

2019-10-27 12:31世界日報 編譯郭宣含／綜合26日電

川普總統私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)分別在本月16日深夜和9月28日下午誤撥電話給「國家廣播公司」(NBC)記者，在可分辨的對話中他分別談到需要一筆錢並痛罵前副總統白登與其子；無獨有偶，「華盛頓郵報」和新聞網站Axios記者也表示朱利安尼曾誤撥電話給他們。

朱利安尼本月16日晚上11時7分誤撥電話給NBC記者夏皮洛(Rich Schapiro)，在三分鐘不清楚的語音留言中，可以聽到朱利安尼和另一位不知名人士討論有關土耳其和巴林的海外事務；其中朱利安尼一度表示：「問題是我們需要一筆錢。」

在近乎十秒的沉默之後，朱利安尼更明確表示：「我們需要好幾十萬元。」

錄音中可聽見朱利安尼提到，他隔天要打電話給人在土耳其的「羅伯特」(Robert)；NBC猜測此人是曼加斯(Robert Mangas)，曼加斯曾和朱利安尼同時任職佛州一家法律事務所，並先後協助土國黃金交易商查拉布(Reza Zarrab)的案子。不過該法律事務所反駁，稱曼加斯自2013年就沒去過土耳其，電話中的「羅伯特」不是曼加斯。

這並非朱利安尼首次誤撥電話給夏皮洛，他9月28日誤撥給夏皮洛的電話轉成語音留言，三分鐘的錄音中朱利安尼和至少一個人談到白登父子，其中不乏他曾在媒體面前多次談到的無根據指控。

朱利安尼在這通錄音中隻字未提自己在烏克蘭等地的業務，但對白登兒子杭特(Hunter Biden)的海外工作提出許多無根據指控，例如他聲稱杭特賺了500萬到800萬元，其中300萬交易是在非法洗錢。

夏皮洛和許多記者25日致電並傳簡訊給朱利安尼，但未獲得回應，朱利安尼過去十天也鮮少受訪。

華郵駐白宮記者道西(Josh Dawsey)在推特表示：「大家都有朱利安尼誤撥電話的精彩故事。我接過他在聽起來像是飛機、機場或酒吧誤撥的電話。」

Axios駐白宮記者史萬(Jonathan Swan)則分享另一段故事：「朱利安尼曾將他和另一個人的語音備忘音檔傳給我，我完全不懂他怎麼會不小心將這個音檔用簡訊傳給我。」

英國「每日郵報」(The Daily Mail)記者馬托斯卡(David Martosko)在推特表示，有一次他撞見朱利安尼和「福斯新聞網」製作人聊天，最後朱利安尼說：「我誤撥給他！你能相信嗎？」

朱利安尼高度仰賴電話溝通，他也常傳簡訊和記者往來，而這些意外撥出的電話如今也成為記者新聞的來源之一。

川普總統的私人律師朱利安尼在誤撥的電話中談到需要資金，並大罵前副總統白登。(美聯...
川普總統的私人律師朱利安尼在誤撥的電話中談到需要資金，並大罵前副總統白登。(美聯社) 川普總統的私人律師朱利安尼在誤撥的電話中談到需要資金，並大罵前副總統白登。(美聯社)
分享
川普總統的私人律師朱利安尼在誤撥的電話中談到需要資金，並大罵前副總統白登。(TN...
川普總統的私人律師朱利安尼在誤撥的電話中談到需要資金，並大罵前副總統白登。(TNS)
分享

土耳其白宮華盛頓郵報
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

IS領袖巴格達迪被擊斃！美軍突襲 川普將發表重大聲明

2019-10-27 12:34

推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

2019-10-27 11:39

華生持有兒童色情圖 被捕控重罪

2019-10-27 12:36

勞力市場吃緊 滑雪村缺人 加薪供宿招聘外國大學生

2019-10-27 12:29

人口普查頻傳假資訊 政府宣戰

2019-10-27 12:28

科州也築牆擋墨國？ 川普失言破紀錄

2019-10-27 11:07

廣告不實稱共和黨挺民主黨綠色新政 臉書下架

2019-10-27 10:20

真有錢！加州野火持續延燒 富人自聘私人消防員救火

2019-10-27 08:19

史上最大！加州野火延燒 斷電擴大

2019-10-27 00:09

通俄門刑事調查 民主黨批司法部淪為川普報復工具

2019-10-26 18:27

被批違憲牟利 川普集團擬脫手華府川普酒店

2019-10-26 18:25

2前總統出席康明斯葬禮 川普隱然成箭靶

2019-10-26 18:25

新書出版 川普轟歐巴馬2016監視競選是「叛國」

2019-10-26 18:22

吹哨者舉報不須交國會? 督察長聯合駁斥司法部

2019-10-26 18:19

決定不赴中國設校 衛斯理陽大學：理念不一

2019-10-26 15:07

打不死的鋼鐵人？美國男子身中16槍 步行3公里去醫院

2019-10-26 14:49

美國3死囚伏法 寧願選擇電椅死也不願注射死

2019-10-26 13:51

獨特造型吉他旅館 美國佛州開張

2019-10-26 13:51

經濟處成長態勢 川普任內預算赤字卻逐年飆

2019-10-26 13:39

不想成箭靶！華府川普國際飯店擬出售

2019-10-26 13:01

美國雲端服務合約 微軟搶到

2019-10-26 13:00

日本皇室包袱重 德仁曾公開批評皇室職員壓迫雅子

2019-10-22 22:44
看更多

熱門文章

女兒偷渡殞命 越南父慟：以為路線安全 早知就不讓她去

2019-10-26 16:30

19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵

2019-10-26 21:04

20年整容超過100次 日女擲3500萬日幣變真人版芭比

2019-10-26 14:40

推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

2019-10-27 11:39

打不死的鋼鐵人？美國男子身中16槍 步行3公里去醫院

2019-10-26 14:49

影／英貨櫃車39屍案 越南女訣別簡訊、赴死之路曝光

2019-10-26 15:16

IS領袖巴格達迪被擊斃！美軍突襲 川普將發表重大聲明

2019-10-27 12:34

出國注意！ 這些知名景點「閉關中」 這裡一個動作被罰慘

2019-10-27 10:00

貨櫃39屍命案 英媒：偷渡貨櫃其實有3個

2019-10-27 10:04

英國貨櫃命案 多名死者恐為越籍 持大陸假護照

2019-10-26 23:57

英國貨車39屍案 專家靠五大步驟尋找遇難者身份

2019-10-26 21:13

英貨櫃車命案 傳大陸「人蛇之母」所創集團犯案

2019-10-27 00:31

為何用貨櫃偷渡英國？量太大 不可能全數檢查

2019-10-26 22:58

真有錢！加州野火持續延燒 富人自聘私人消防員救火

2019-10-27 08:19

2個月內第3個颱風 博羅依挾暴雨襲日本關東 已知10死

2019-10-26 23:05

35萬人上街示威遊行 巴塞隆納一片獨立旗海

2019-10-27 06:18

史上最大！加州野火延燒 斷電擴大

2019-10-27 00:09

英國貨櫃39屍命案 神父：死者多是越南人

2019-10-26 18:48

藏身比利時兩卡車欲偷渡英國 20移民健康無虞

2019-10-27 09:16

遊客脫序行為百出 京都祇園私有道路禁拍照

2019-10-26 15:07

美中局部協議 快定案了

2019-10-26 23:25

解除千年禁令！天主教主教峰會建議亞馬遜已婚男當神父

2019-10-27 08:05

2前總統出席康明斯葬禮 川普隱然成箭靶

2019-10-26 18:25

美本周估降息1碼 聲明受關注

2019-10-26 23:04

決定不赴中國設校 衛斯理陽大學：理念不一

2019-10-26 15:07

兩個月內第三颱…日本關東暴雨 10死4失蹤

2019-10-27 00:34

日本災害垃圾堆如山 清理要花數年

2019-10-27 00:41

疊羅漢是折磨學童？日本神戶市長：請發揮勇氣停辦

2019-10-27 10:56

川普私人律師朱利安尼誤撥電話給記者 透露急需錢

2019-10-27 12:31

蘋果將秀財報 盯三大看點

2019-10-26 23:20

LVMH想買蒂芙尼 加緊攻掠美國精品

2019-10-27 09:16

美中貿易、英特爾利多激勵 費半指數率先達陣創新高

2019-10-26 16:58

川普增兵敘利亞 防IS占領油田

2019-10-26 15:07

比特幣飆破1萬美元

2019-10-26 23:42

英貨櫃命案死者恐有20越南人 持用偽造中國護照

2019-10-26 23:04

華生持有兒童色情圖 被捕控重罪

2019-10-27 12:36

英國貨櫃量大 邊防難把關 成偷渡破口

2019-10-27 00:26

與中貿談 美：快達成部分協議

2019-10-27 00:17

科州也築牆擋墨國？ 川普失言破紀錄

2019-10-27 11:07

美法官認可川普彈劾調查合法性 民主黨一大勝利

2019-10-26 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top