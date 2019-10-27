川普私人律師朱利安尼誤撥電話給記者 透露急需錢
川普總統私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)分別在本月16日深夜和9月28日下午誤撥電話給「國家廣播公司」(NBC)記者，在可分辨的對話中他分別談到需要一筆錢並痛罵前副總統白登與其子；無獨有偶，「華盛頓郵報」和新聞網站Axios記者也表示朱利安尼曾誤撥電話給他們。
朱利安尼本月16日晚上11時7分誤撥電話給NBC記者夏皮洛(Rich Schapiro)，在三分鐘不清楚的語音留言中，可以聽到朱利安尼和另一位不知名人士討論有關土耳其和巴林的海外事務；其中朱利安尼一度表示：「問題是我們需要一筆錢。」
在近乎十秒的沉默之後，朱利安尼更明確表示：「我們需要好幾十萬元。」
錄音中可聽見朱利安尼提到，他隔天要打電話給人在土耳其的「羅伯特」(Robert)；NBC猜測此人是曼加斯(Robert Mangas)，曼加斯曾和朱利安尼同時任職佛州一家法律事務所，並先後協助土國黃金交易商查拉布(Reza Zarrab)的案子。不過該法律事務所反駁，稱曼加斯自2013年就沒去過土耳其，電話中的「羅伯特」不是曼加斯。
這並非朱利安尼首次誤撥電話給夏皮洛，他9月28日誤撥給夏皮洛的電話轉成語音留言，三分鐘的錄音中朱利安尼和至少一個人談到白登父子，其中不乏他曾在媒體面前多次談到的無根據指控。
朱利安尼在這通錄音中隻字未提自己在烏克蘭等地的業務，但對白登兒子杭特(Hunter Biden)的海外工作提出許多無根據指控，例如他聲稱杭特賺了500萬到800萬元，其中300萬交易是在非法洗錢。
夏皮洛和許多記者25日致電並傳簡訊給朱利安尼，但未獲得回應，朱利安尼過去十天也鮮少受訪。
華郵駐白宮記者道西(Josh Dawsey)在推特表示：「大家都有朱利安尼誤撥電話的精彩故事。我接過他在聽起來像是飛機、機場或酒吧誤撥的電話。」
Axios駐白宮記者史萬(Jonathan Swan)則分享另一段故事：「朱利安尼曾將他和另一個人的語音備忘音檔傳給我，我完全不懂他怎麼會不小心將這個音檔用簡訊傳給我。」
英國「每日郵報」(The Daily Mail)記者馬托斯卡(David Martosko)在推特表示，有一次他撞見朱利安尼和「福斯新聞網」製作人聊天，最後朱利安尼說：「我誤撥給他！你能相信嗎？」
朱利安尼高度仰賴電話溝通，他也常傳簡訊和記者往來，而這些意外撥出的電話如今也成為記者新聞的來源之一。
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