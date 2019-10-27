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勞力市場吃緊 滑雪村缺人 加薪供宿招聘外國大學生

2019-10-27 12:29世界日報 記者胡玉立／綜合報導

以前只要提供免費滑雪通行證，就足以吸引勞工前往山區度假勝地從事季節性工作，但今非昔比；由於勞力市場吃緊，全國各地滑雪勝地現在缺人孔急，許多地方設法加薪、提供住宿和其他津貼，好趕在大雪紛飛前，填補勞力空缺。

其中，新罕布夏Wildcats滑雪區將提供工人1000元獎金，緬因州Sunday River去年就已將時薪從13元提高至20元。猶他州Snowbird則是加強共乘巴士服務吸引員工上山工作；佛蒙特是全國失業率最低的州，該州Sugarbush度假村正在招聘更多外國大學生來打工

談到勞力問題，總部設在科羅拉多州的全國滑雪區協會(National Ski Areas Association)風險監管主管伯德表示，「對我們來說，這是一大挑戰。」

滑雪勝地位於山區，通常遠離城市，比較不容易吸引打工者。伯德表示，近來全國失業率達到50年來最低水平，工人寧可找全職工作。全國約460個滑雪村每年秋天僱用約10萬名季節性工人，許多地方5％至10％勞力得靠外來打工客補足。

伯德指出 ，「主要都會區附近滑雪場不多。就算有，像是鹽湖城滑雪場也仍得努力找人手。我們無法100%填補現有職位。」

J-1簽證計畫對滑雪業至關重要，伯德表示，滑雪產業使用約8000個J-1簽證。J-1簽證計畫旨在提供可擔任學者、教師、營區顧問和打工換宿(互惠生au pair)的外籍人士在美國相關領域培訓經驗。

伯德說，今年佛蒙特州Sugarbush度假村因為招不到工人，找了100多名外國大學生參加J-1簽證計畫。該度假村發言人布雷表示，幾年前當地無人持J-1簽證；過去幾年來，Sugarbush一直在增加員工住房。

伯德說，偏遠山區或度假小鎮住房又少又貴，網路度假租屋服務搶走部分可得產業，讓房市壓力更大。這年頭，一房難求，讓人很難成為滑雪愛好者。

伯德說：「1980或90年代有些人會選擇在大學畢業後、正式工作前，用一年空檔前來滑雪兼打工，現在很難找到這種人了。因為，在我們這行，要找到房子住是個巨大挑戰。」

他表示，光是提供免費滑雪通行證已不再足以成為打工誘因，潛在勞力有了更多選擇，有的甚至全年提供福利津貼，「當Home Depot和Target時薪13元，滑雪場距離市區20分鐘路程時，滑雪場必須設法爭取勞力資源。」

滑雪季節即將展開，滑雪場卻無法找到急需的員工。佛蒙特州Sugarbush度假村透...
滑雪季節即將展開，滑雪場卻無法找到急需的員工。佛蒙特州Sugarbush度假村透過J-1簽證計畫，聘用100多名外國大學生。圖為該滑雪場一景。(美聯社)
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滑雪季節即將展開，滑雪場卻無法找到急需的員工。佛蒙特州Sugarbush度假村不...
滑雪季節即將展開，滑雪場卻無法找到急需的員工。佛蒙特州Sugarbush度假村不僅張貼招人看板，更透過J-1簽證計畫，聘用100多名外國大學生。(美聯社)
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