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人口普查頻傳假資訊 政府宣戰

2019-10-27 12:28世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

美國明年將進行10年一次的人口普查，由於擔心網路魔人和外國勢力散播假新聞，政府官員正準備為人口普查進行230年來的首次對付假資訊大戰。

「美聯社」報導，這種對抗關係重大，因為普查結果可能影響聯邦國會席次和數十億元計聯邦稅金的分配，關乎對兒童的教育、對低收入家庭的補助，以及道路修建等。

有關人口普查的不實和不正確貼文已在網路社群媒體出現，吸引成千瀏覽人次，讓人想到上次美國總統選舉困擾選民的假資訊戰。

聯邦最高法院今年6月裁定川普政府不能在2020年人口普查詢問公民身分才幾天，有關人口普查的不實貼文就開始出現。

保守派部落格、推特用戶和一些所謂的專家，不實的指控前總統歐巴馬把公民身分問題從2010年的普查表刪除。其實1950年以來主要的普查表就不再問公民身分問題，因為這種問題可能讓人不敢參加普查，使普查結果受到扭曲。

網路社區聊天室上個月又出現不實貼文，宣稱到處都有搶匪陰謀假冒普查員，登門要求檢查身分資料，促使普查官員忙著刪除這些貼文，以免登門查對住址的普查員碰到麻煩。

專家說，散播假資訊的心懷不軌之徒，包括外國團體，尤其是俄國和中國，以及國內的政治操作手，都很關心人口普查，而最可能受到利用的就是谷歌、推特和臉書等大網路平台。

每次人口普查政府官員都花很多年時間做準備，但俄國在美國上次大選大肆散播假資訊的活動，讓大家切實體認網路不實資訊的破壞力，主管人員也開始擔心2020年的普查可能成為攻擊目標。

他們花了幾個月時間部署第一線防禦工事，與幾十家科技公司建立關係，促使它們嚴密保護它們龐大的資料庫和專屬資料。

普查局現在又與臉書、推特和谷歌等各大平台直接合作，協助宣導普查機制，以及掃除到處流散的不實資訊，包括利用人力和人工智慧發掘和清除有問題的貼文。

10年一次的人口普查將於明年展開，為了維護普查結果的正確性，政府開始對付各式的假...
10年一次的人口普查將於明年展開，為了維護普查結果的正確性，政府開始對付各式的假訊息。圖為民眾在最高法院外示威，要求普查資料正確統計。(美聯社)
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10年一次的人口普查將於明年展開，為了維護普查結果的正確性，政府開始對付各式的假...
10年一次的人口普查將於明年展開，為了維護普查結果的正確性，政府開始對付各式的假訊息。圖為民眾在最高法院外示威，要求普查資料正確統計。(美聯社)
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