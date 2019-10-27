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推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

2019-10-27 11:39聯合報 編譯季晶晶／即時報導

白宮說，美國總統川普將在美東時間周日上午9時（台灣時間27日晚間9時）對全美發布「重大聲明」。

目前還不知道川普想說些什麼。他稍早在26日晚間推文說：「剛發生了非常大條的事！」但後續再沒有任何細節。

白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）在川普推文逾一小時後發表聲明說，「川普明早將自白宮做出重大聲明」。

川普語帶玄虛的推文和白宮的後續聲明，正值川普面對眾議院對他啟動的彈劾調查，壓力越來越大之際。他也因為做成美軍撤出敘利亞的決定，導致土耳其部隊攻擊庫德族戰士，引發高度爭議。另外，美國司法部長巴爾（William Barr）對特別檢察官穆勒進行俄羅斯干預美國大選調查的起源進行覆議，已發展為刑事調查。

有網友猜測，川普的宣布是有關他授權對恐怖組織伊斯蘭國（IS）領導人巴格達迪進行特別突襲，而巴格達迪在行動中喪生。也有網友回應川普推文問：「是你要辭職嗎？」

白宮說，美國總統川普將在美東時間周日上午9時（台灣時間27日晚間9時）對全美發布...
白宮說，美國總統川普將在美東時間周日上午9時（台灣時間27日晚間9時）對全美發布「重大聲明」。路透
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